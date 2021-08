Valentina Nulli Augusti dopo Tommaso Eletti a cena con un single di Temptation Island È Manuel di Bernardo il giovane e avvenente ragazzo sorpreso in compagnia di Valentina, nelle foto pubblicate da Gossip.it. Le immagini parlano chiaro e mostrano i due ragazzi in una situazione di tenera complicità mentre cenano in un ristorante di Roma accarezzandosi le mani e a fine serata scatta un tenero abbraccio.

A cura di Giulia Turco

Valentina Nulli Augusti avrebbe messo un punto alla sua relazione con Tommaso Eletti. La coppia, dopo le vicende che hanno animato le prime puntate dell'ultima edizione di Temptation Island, avevano lasciato il programma separati. Era stata proprio la 39enne romana a rifiutare un ulteriore tentativo di riavvicinamento con il fidanzato, dopo i trattamenti possessivi subiti da parte sua nel villaggio. Tommaso, 19 anni, nella prima intervista dopo Temptation Island aveva fatto capire che, nonostante tutto, i sentimenti nella loro coppia fossero ancora salvi. I due di recente hanno partecipato al matrimonio degli amici Claudia e Ste, nonostante sui social abbiano fatto notare un certo gelo. In effetti sembra che Tommaso e Valentina siano giunti alle conclusioni tanto che, mentre lui si gode l'estate in compagnia di diverse ragazze, lei è stata avvistata al fianco di un altro uomo.

Valentina Nulli Augusti pizzicata con Manuel Di Bernardo

È Manuel di Bernardo il giovane e avvenente ragazzo sorpreso in compagnia di Valentina, nelle foto pubblicate da Gossip.it. Le immagini parlano chiaro e mostrano i due ragazzi in una situazione di tenera complicità mentre cenano in un ristorante di Roma accarezzandosi le mani e a fine serata scatta un tenero abbraccio (qui le foto). Lui non è una nuova conoscenza della 39enne, bensì uno dei single che hanno partecipato con lei alle riprese di Temptation Island in Sardegna. Anche lui molto giovane, 25 anni, Manuel Di Bernardo è di Roma ma lavora spesso a Milano come modello, oltre a svolgere la sua attività da influencer e personal trainer. Nel 2016 ha conquistato il titolo de "Il più bello d'Italia".

Tommaso Eletti verso il GFVip

Mentre Valentina sembra di nuovo in cerca dell'amore, Tommaso Eletti pensa al suo futuro lavorativo che per la prossima stagione potrebbe essere di nuovo in tv. Stando alle indiscrezioni divulgate da Davidemaggio.it, il romano classe 2000 si candida ad essere uno dei concorrenti della prossima edizione del GFVip di Alfonso Signorini, al via a settembre a pochi mesi dalla sua esperienza a Temptation Island. Così come successe l'anno precedente a Carlotta Dell'Isola, subentrata nel cast a dicembre, che non riuscì però ad ottenere successo nella casa uscendo poco dopo. Potrebbe essere l'occasione giusta per Eletti, che saprà destreggiarsi tra i concorrenti e forse proverà l'approccio con qualche donna, o magari chissà vedremo Valentina varcare la porta rossa. D'altronde nella prima intervista dopo il programma Tommaso aveva detto: "Tra me e Valentina c’era un amore folle, un amore che non finisce così da un giorno all’altro. Anzi, credo sia difficile che svanisca così semplicemente dimenticandosene, è impossibile".