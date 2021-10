Valentina Persia delusa dai naufraghi: “Li ho invitati al mio compleanno, non sono venuti” Valentina Persia ha compiuto 50 anni e in occasione del suo compleanno è stata intervistata dal settimanale Chi. L’attrice romana ha dichiarato di essere rimasta male per un comportamento adottato da alcuni ex naufraghi che nei suoi confronti non si sarebbero comportati così bene. Intanto, da poco, la comica è ritornata sul piccolo schermo nello show Honolulu.

A cura di Ilaria Costabile

Valentina Persia ha da poco compiuto 50 anni e in occasione del suo compleanno la comica è stata intervistata dal settimanale Chi, dove ha parlato anche dei mesi immediatamente successivi alla fine dell'Isola dei Famosi. La romana si è poi addentrata in un discorso decisamente più delicato, parlando del fatto che alcuni suoi compagni d'avventura l'hanno fortemente delusa.

La delusione di Valentina Persia

Un'intervista a cuore aperto, tipica dell'attrice romana che non ha avuto remore nel fare dichiarazioni in merito all'atteggiamento di alcuni suoi ex compagni d'avventura che non si sono comportati in maniera corretta nei suoi confronti, nonostante i rapporti non si fossero incrinati dopo la fine del reality. Valentina Persia, quindi, racconta cosa è accaduto a ridosso del suo compleanno:

Qual è il mio bilancio per i miei 50 anni? Ok devo dirvi la verità, dovrei essere più cattiva. Per non usare una parolaccia che inizia con la s. Il mio compagno che non c’è più me lo diceva sempre. Ad esempio per il mio compleanno avevo invitato persone che hanno condiviso con me un percorso a L’Isola dei Famosi. Molti mi hanno detto di no, altri non hanno nemmeno risposto al messaggio di invito. Eppure abbiamo passato tanto tempo laggiù insieme. Anche per questo tanti mi hanno deluso. Quindi sì, ho invitato gli ex naufraghi che mi erano più vicino, ma non vi faccio i nomi di quelli che mi hanno detto di no. Diciamo che mi illudevo che qualcuno di loro tornato alla vita di tutti i giorni capisse che la realtà è anche altro.

Non è dato capire chi siano i naufraghi a cui si riferisce la Persia, dal momento che non ha voluto rivelare i nomi. Ma sul suo profilo Instagram, tra le foto pubblicate per i festeggiamenti, si vedono Angela Melillo, Matteo Diamante, Francesca Lodo e Ubaldo Lanzo. Chi mancherebbe, quindi, all'appello? Probabilmente Andrea Cerioli, con cui a comica aveva particolarmente legato, o ancora, Awed, il vincitore dell'Isola, con cui si era instaurato bel legame?

Il ritorno in tv

L'attrice, dopo l'esperienza nel reality condotto da Ilary Blasi, dove è arrivata anche in finale, da fine settembre è ritornata in televisione ritornando agli albori della sua carriera, tornando protagonista di sketch divertenti nel nuovo programma di Italia 1: Honolulu, condotto da Francesco Mandelli e Fatima Trotta.