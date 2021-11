Valentina Sica è l’ex di Vito Coppola: “Non sono una cornuta e vi spiego perché” Parla l’ex fidanzata di Vito Coppola che sulla relazione professionale con Arisa non vuole parlare: “Scelgo il silenzio, ma io non sono la cornuta”.

Vito Coppola e Arisa sono la coppia della tv sulla bocca di tutti. Dopo il bacio nell'esibizione della puntata di sabato scorso, 20 novembre, si sono sprecate le ipotesi e le supposizioni. Alcune di queste anche errate. Come quelle che riportano che Vito Coppola sia ancora fidanzato con Valentina Sica, fashion blogger napoletana che su Instagram si è lasciata andare poche ore fa a un duro sfogo: "A questo punto mi sembra doveroso fare chiarezza". Anche Vito Coppola ha detto la sua.

La verità di Valentina Sica

"A questo punto mi sembra doveroso far chiarezza su una vicenda che ha inaspettatamente suscitato tanto interesse: la storia tra me e Vito Coppola". Così comincia il lungo messaggio di Valentina Sica, evidentemente stanca di essere tirata al centro di una storia che non esiste, almeno per lei. Ecco cosa ha dichiarato:

Non avrei voluto farlo in quanto sono completamente estranea a tutto ciò che concerne il mondo dello spettacolo, ma nell'ultimo periodo sono state numerose le vessazioni ed insistenze da parte di testate giornalistiche e/o presunte tali. Io e Vito siamo stati insieme 6 anni, di cui 3 di convivenza, ma la nostra storia è terminata un anno fa, con esattezza nel Dicembre 2020. Perciò non vi è stato alcun tipo di tradimento, Vito non è un traditore e io non sono una vittima. So che sarebbe stata più intrigante come trama e avrebbe fatto più GOSSIP. Mi spiace deludervi ma non sono la "cornuta" del momento! Ciò detto, non sto qui a raccontarvi la nostra storia né tantomeno i motivi della rottura, ma ci tengo a sottolineare che il nostro è SEMPRE stato uno di quei legami rari, indissolubili, tanto intensi da andare al di là dell'umano sentire. Io e lui ci saremo sempre l'uno per l'altra. A dispetto di quanto detto, è opportuno precisare che siamo 2 persone sentimentalmente libere, pertanto entrambi della nostra vita possiamo fare ciò che vogliamo ed intrattenere rapporti con chi vogliamo. Tanto "se son rose fioriranno", no?

Un commento sul bacio tra Vito e Arisa

Valentina Sica, stimolata da tanti utenti che le hanno chiesto di rilasciare un commento sul bacio che c'è stato tra Arisa e Vito Coppola, ha preferito però non commentare: