Valentino Rossi papà: “Volevo un maschio, almeno mia figlia non la metterò sulla moto” Valentino Rossi sta per concludere le ultime tappe della sua carriera sportiva, prima di affrontare la sfida di diventare papà per la prima volta. In un’intervista a proposito della futura paternità ha dichiarato che, in realtà, avrebbe preferito avere un maschietto aggiungendo: “Almeno lei non la metterò sulla moto” riferendosi alla bambina che nascerà tra qualche mese.

A cura di Ilaria Costabile

Valentino Rossi ben presto diventerà papà e questa è stata una delle notizie più chiacchierate dell'estate. Il campione di MotoGP e la sua compagna, Francesca Sofia Novello, aspettano una bambina e il pilota non ha nascosto una lieve preferenza dicendo che, magari, avrebbe voluto un maschietto per iniziarlo alla moto. Un commento goliardico, al quale ha aggiunto che, ovviamente, ha accolto la notizia di diventare papà di una bambina con molta gioia.

Valentino Rossi futuro papà

Una piccola speranza che fosse un maschio, un nuovo e piccolo The Doctor non poteva non serpeggiare nella mente del più grande campione italiano di MotoGp che, dopo il suo imminente ritiro, ha dovuto abbandonare le competizioni e non senza nostalgia, nonostante la lunga e incredibile carriera alla spalle. Intervistato nelle prime ore del suo weekend a Silverstone per il Gp di Gran Bretagna, Valentino Rossi ha dichiarato: "Volevamo prenderci una pausa dopo il ritiro, ma non abbiamo perso tempo! Siamo contenti, due anni fa sarebbe stato un colpo ma adesso sono felice. Poi e' una bambina, avrei preferito un maschio, ma almeno non la metterò sulla moto." Insomma, pare proprio che la primogenita della coppia sia arrivata al momento giusto, quando il campione aveva già allentato l'idea di poter iniziare un ipotetico pargolo alla passione per le moto.

La notizia della gravidanza

L'annuncio della gravidanza è arrivato sui social dove la coppia ha comunicato la notizia a distanza di poco più di dieci giorni dall'annuncio del ritiro dal motociclismo di Valentino Rossi, che lascerà alla fine di questa stagione. Una notizia sofferta, ma che molti attendevano, dopo una carriera gloriosa che lo ha portato a essere uno dei motociclisti più longevi della storia. Rossi ha detto addio per sempre alle corse, con una certa commozione accennando al fatto che il prossimo anno dovrà prendersi delle nuove responsabilità, per l'appunto quella di diventare padre: "Questo è un momento difficile, è un momento triste, difficile pensare che non correrò nel campionato. Ho fatto questo per quasi trent'anni e l'anno prossimo la mia vita cambierà da un certo punto di vista".