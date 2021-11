Valeria Marini e la foto con l’occhio bendato: “Operata d’urgenza, rischiavo di perdere la vista” Valeria Marini si mostra sui social con una benda sull’occhio e al settimanale “Chi” racconta il delicato intervento a cui si è dovuta sottoporre d’urgenza per evitare di perdere la vista. La showgirl è stata operata dal professor Apolloni all’Ospedale Sant’Eugenio di Roma: “Ho avuto una paura folle, ho cercato la scusa per non farlo”. La diagnosi è arrivata prima della sua partenza per l’Isola dei Famosi spagnola lo scorso marzo.

A cura di Elisabetta Murina

Ora ha una benda sugli occhi e non potrà toglierla ancora per un pò di tempo. Valeria Marini è stata operata d'urgenza all'Ospedale Sant'Eugenio di Roma per un problema all'occhio che rischiava di farle perdere la vista. La diagnosi è arrivata prima di partire per Supervivientes (la versione spagnola dell‘Isola dei Famosi), a cui ha partecipato insieme a Gianmarco Onestini, con cui si pensava avesse addirittura un flirt. Tra le pagine del settimanale Chi, l'esuberante showgirl racconta di aver "fatto l'intervento con una paura folle", cercando fino all'ultimo una scusa per rimandarlo: "Ho telefonato in ospedale la sera prima dicendo ‘Mi ero dimenticata dell’intervento, non posso, rimandiamo’. E loro: ‘Non ci provare’ ".

Perchè Valeria Marini è stata operata d'urgenza

Nelle scorse settimane, Valeria Marini si è dovuta sottoporre a un intervento d'urgenza a causa di un problema all'occhio che avrebbe potuto comprometterle la vista: "Mi sono ritrovata a dover fare l’intervento di urgenza perché quello che rischiavo era di perdere la vista da un occhio". La diagnosi è arrivata prima della partenza della sua partenza per Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi, come spiega lei stessa a Chi: “Il medico ha rilevato che avevo un problema all’occhio. Non me lo ha detto subito perché secondo lui non mi avrebbe impedito di partecipare al reality. Invece poi quando sono uscita a giugno mi ha mostrato le analisi e raccomandato di farmi vedere dal mio oculista in Italia”. Il disturbo di cui soffriva l'ex naufraga si chiama foro maculare e causa, per l'appunto, un foro al centro della retina, più precisamente nella zona che viene chiamata macula, rischiando di impedire la vista. La showgirl confessa di aver cercato in tutti modi di rimandare l'operazione fino all'ultimo: "Ho fatto l’intervento con una paura folle. Infatti ho cercato la scusa per non farlo: ho telefonato in ospedale la sera prima dicendo ‘Mi ero dimenticata dell’intervento, non posso, rimandiamo’. E loro: ‘Non ci provare’. Ho ritentato: ‘Ma non ho fatto l’elettrocardiogramma‘. E loro: ‘Te lo facciamo qui l’elettrocardiogramma’. Insomma non c’era via d’uscita". Ma alla fine, è soddisfatta di se stessa per aver trovato la forza di affrontare anche questo ostacolo: "Le paure vanno affrontate e superate, sono contenta di avere trovato il coraggio e soprattuto di essermi affidata alle mani migliori".

Valeria Marini a Supervivientes

Come sta Valeria Marini dopo l'intervento

Poco tempo dopo l'operazione, Valeria si mostra sui social con il sorriso e la benda sugli occhi, che "deve tenere per almeno dieci giorni". Su Instagram ha ringraziato tutti i fan per l'affetto e l'amore che le hanno mostrato, ricordando che "le difficoltà bisogna affrontarle con forza e sempre con il sorriso, perché spesso ci preparano a un destino straordinario". Adesso si sta riprendendo, "ma con estrema gradualità", e sempre ad Alfonso Signorini confessa che: "A saperlo prima, avrei dovuto evitare Superviventes, però è andata così".