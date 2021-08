Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone si sono lasciati? Lui: “Se non sapete, non parlate La coppia che si è formata a Uomini e Donne sta cominciando a scricchiolare e se Vanessa Spoto parla solo di pausa di riflessione, Massimiliano Mollicone è più diretto: “I pensieri tornano e fanno molto rumore. Devo sistemare quello che ho in testa”. Poi se la prende con i fan: “Se non sapete, non parlate”.

Si complicano le cose tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto. È da tempo che i due non appaiono insieme sui social network al punto che i fan stanno cominciando a chiedersi se si sono lasciati. Vanessa Spoto, in particolare, è stata compulsata al punto da voler rispondere direttamente sulle storie. Anche Massimiliano Mollicone ha detto la sua ed è sembrato categorico: "Devo sistemare quello che ho in testa". Poi si è arrabbiato con i fan: "Se non sapete, non parlate".

Le parole di Vanessa Spoto

Vanessa Spoto ha parlato chiaramente di una pausa di riflessione. Secondo quanto raccontato dalla diretta interessata, la coppia che si è formata a Uomini e Donne si è presa un tempo per ripensare al loro rapporto, sebbene non si sono ancora lasciati del tutto.

Io e Massimiliano non ci siamo lasciati. Ogni tanto una persona deve riflettere su determinate cose. Come avete visto, sono con sua sorella sempre, quindi vorrà dire qualcosa no? Siamo umani ed è ovvio che ogni tanto una persona rifletta. Sia io che lui.

La reazione di Massimiliano Mollicone

I fan di Uomini e Donne hanno proseguito con le supposizioni e questo non è andato giù a Massimiliano Mollicone. In un lungo messaggio, diviso in due commenti, il tronista romano dell'ultima edizione ha fatto sapere: