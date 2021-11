Veronica Burchielli: “Presi peso perché non mi desiderava”, i riferimenti all’ex Alessandro Zarino Veronica Burchielli parla dell’aumento di peso, svelando che dietro il suo disturbo alimentare c’è stato un amore tossico, con riferimenti a quello vissuto con Alessandro Zarino.

A cura di Gaia Martino

Veronica Burchielli ha partecipato a Uomini e Donne nel 2019 rendendosi protagonista prima in qualità di corteggiatrice poi di tronista. Dopo aver rifiutato la scelta senza preavviso di Alessandro Zarino, si accomodò sulla sedia rossa ma il trono ebbe vita breve. Dopo un nuovo incontro con l'ex tronista, a ruoli invertiti, decise di lasciare il programma con lui. Incomprensioni e lontananza hanno separato la coppia nata nel dating show dopo solo pochi mesi insieme.

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino a U&D

Era marzo 2020 e dopo l'annuncio della rottura dei due non si è più sentito parlare. Nelle ultime ore Veronica Burchielli con alcune Instagram story ha aperto il suo cuore alle fan ed ha raccontato retroscena inediti sull'ultimo anno e mezzo vissuto facendo riferimento, presumibilmente, anche al suo ex Alessandro Zarino.

Veronica Burchielli: "Mi rifiutava sessualmente"

Veronica Burchielli nelle ultime ore ha ricevuto una domanda da parte di un utente Instagram e attraverso le story si è lasciata andare a confessioni inedite. Il suo aspetto fisico è cambiato nell'ultimo anno visto il notevole aumento di peso e per questo motivo una fan le ha chiesto se la trasformazione fosse dipesa dall'anoressia di cui ha sofferto in passato. L'ex tronista, dopo tanto tempo, ha confessato di esser stata vittima di una persona di cui era innamorata che la rifiutava fisicamente: "Mi toccava e mi diceva bleah". Veronica nella sua IG story ha aggiunto: "Fate un calcolo con le tempistiche, a buon intenditore poche parole", lasciando intendere che il riferimento potrebbe essere per il suo ex, Alessandro Zarino.

"Un anno a letto, è stato devastante"

Veronica Burchielli ha ripreso l'argomento tornando a parlare con i suoi oltre 230 mila follower. "Non era in programma per me parlarne dopo tanto tempo, in maniera anche indiretta, ma siete tutte intelligenti e lo avete capito" ha spiegato, confermando tra le righe che le fan hanno indovinato a chi sono rivolte le accuse.

A volte serve tempo per elaborare le ferite. Ho avuto un anno in cui non sono uscita di casa, non ho avuto contatto fisico con un uomo, mi sono chiusa tra le mura di casa. Se non ho detto nulla prima è perché mi è stato impedito di dire la verità, ero succube di quella persona, manipolata. Ero in uno stato fisico e mentale non sano, era facile entrarmi nella testa, sentirmi dire che non ero niente, che se non fosse stato per lui io non sarei stata niente. Non mi sono alzata dal letto per un anno, è stato devastante, mi feriva. Oggi sono più serena.

"Il notevole cambiamento di peso – ha aggiunto – è stato alimentato dalla persona per la quale ero persa". L'ex tronista ha raccontato che non si sentiva accettata dall'uomo che le stava al fianco e per piacergli ha provato a fare di tutto.

Mi sentivo dire ‘sei tutta ossa', ‘non mi attrai sessualmente'. Può scattare un altra malattia che per me è stata il disturbo alimentare delle abbuffate.

La trasformazione di Veronica Burchielli

Classe '95, Veronica Burchielli è nata a La Spezia ed è diventata famosa al pubblico televisivo presentandosi a Uomini e Donne. Nell'ultimo anno l'aumento di peso ha spinto più volte i fan a chiederle se andasse tutto bene nella sua vita e solo adesso, a distanza di quasi due anni dal saluto al programma, ha raccontato il motivo dietro questo suo improvviso cambiamento. Qualche chilo in più non ha spento il sorriso dell'ex tronista che oggi è tornata ad allenarsi e a parlare dei disturbi legati all'alimentazione di cui è stata vittima, l'ultimo le ha fatto prendere oltre 20 kili, stando alle sue parole su Instagram.