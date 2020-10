Ceea ce a apărut in ultime zile in mass-media , cu privire la divorțul familie Zenga , este adevărat !Nu mi as fi dorit ca eu și soția mea sa ajungem in acest punct însă viața este plină de surprize ! Voi confirma acum , aici,pentru a nu lasă loc de altre interpretări ! Eu și soția mea Raluca nu mai formam in cuplu de ceva timp , din păcate relațiile dintre noi s-au răcit , atât datorită distanței dintre noi , creată și din cauza jobului meu de antrenor dar și pentru ca nu o mi recunosc deloc pe femeia care mi-a stat alături timp de 14 ani de căsnicie ! Soția mea este schimbată radical , a decis sa o ia pe un alt drum pe care va merge singura de acum încolo! Libertatea pe care i-am oferit -o mereu, s-a întors cumva împotriva nostra … Din respect pentru copii noștri nu va pot oferi prea mulți detalii, cu atât mai mult cu cât am depus deja actele pentru divorț la Curtea de Apel din Dubai! Sper și va rog sa îmi respectați intimitatea și sa lăsam viața sa își urmeze cursul firesc ! #romania …. Quello che è apparso negli ultimi giorni sui media, sul divorzio della famiglia Zenga, è vero! Non volevo che io e mia moglie arrivassimo a questo punto, ma la vita è piena di sorprese! Confermerò ora, qui, in modo da non lasciare spazio a ulteriori interpretazioni! Io e mia moglie Raluca non siamo una coppia da qualche tempo, purtroppo i rapporti tra noi si sono raffreddati, sia per la distanza tra di noi, creata a causa del mio lavoro di allenatore, ma anche perché non riconosco più la donna che mi stava accanto per 14 anni di matrimonio! Mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un'altra strada su cui andrà da sola d'ora in poi! La libertà che le ho sempre dato si è in qualche modo rivolta contro di noi… Per rispetto per ciò che abbiamo vissuto insieme e per i nostri figli non posso darvi molti dettagli, soprattutto perché ho già chiesto il divorzio presso la Corte d'Appello di Dubai! Spero e vi chiedo di rispettare la mia privacy e lasciare che la vita prenda il suo corso naturale!

