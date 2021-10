Walter Zenga lascia la moglie e torna a Milano per stare con la nuova fidanzata Michela Motoc Walter Zenga, ex portiere e padre di Andrea Zenga, ha definitivamente chiuso il matrimonio con la sua terza moglie Raluca Rebedea e ha lasciato Dubai per tornare a Milano. A rivelarlo è il settimanale Chi, che lo ha paparazzato in Italia in compagnia della nuova fidanzata Michela Motoc, di quasi 30 anni più giovane.

A cura di Elisabetta Murina

Nuova compagna, nuova città e nuova vita. Walter Zenga, ex portiere e padre di Andrea Zenga (concorrente della scorsa edizione Grande Fratello Vip), ha definitivamente chiuso il matrimonio con la sua terza moglie Raluca Rebedea e ha lasciato Dubai per tornare a Milano. A rivelarlo è il settimanale Chi, che lo ha paparazzato in Italia in compagnia della nuova fidanzata Michela Motoc, di quasi 30 anni più giovane. Stando alle indiscrezioni, sembra che i due stiano già pensando di andare a convivere.

Walter dice addio alla moglie Raluca Rebedea e torna a Milano

Walter Zenga ha rivoluzionato la sua vita per amore: ha lasciato Dubai ed è tornato a Milano per stare con la sua nuova compagna, Michela Motoc, con cui è stato paparazzato da Chi per le strade della città. Prima di partire dagli Emirati Arabi, l'ex portiere ha definitivamente archiviato il matrimonio con la sua terza (ormai ex) moglie, Raluca Rebedea. I due si sono sposati nel lontano 2005 e da tempo vivevano insieme a Dubai. Circa un anno fa, Walter aveva annunciato con un post di voler divorziare dalla showgirl rumena, madre dei suoi figli Samira Valentina e Walter Jr. La separazione definitiva, però, è arrivata solo adesso.

Walter Zenga e Michela Motoc insieme a Milano (foto dal settimanale Chi)

Chi è Michela Motoc, la nuova fidanzata di Walter Zenga

Walter Zenga è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di una nuova fiamma, Michela Motoc. La fidanzata dell'ex portiere ha origini rumene (come l'ex moglie Raluca) ma è cresciuta in provincia di Verona, ha 31 anni, è ingegnere in ambito alimentare e modella. Nel 2016 si è classificata al terzo posto al concorso Miss Europa Continental, come scrive anche sul suo profilo Instagram. La relazione tra i due, stando agli scatti, sembra procedere a gonfie vele e non si esclude che lui possa ritornare a vivere in pianta stabile in Italia.

