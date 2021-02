La reunion tra Walter Zenga e i suoi figli Andrea e Nicolò c'è stata, come promesso. Il 26 febbraio è una data che resterà molto probabilmente impressa nei due giovani, che dopo il riavvicinamento avvenuto davanti alle telecamere, hanno riabbracciato il padre anche lontano dallo schermo televisivo. Lo prova lo scatto condiviso dall'allenatore di calcio: i tre si sono incontrati a Milano. Com'è noto, Andrea Zenga ha partecipato al Grande Fratello Vip e nel corso del reality ha avuto modo di confrontarsi con il genitore, con cui i rapporti negli ultimi 13 anni sono stati quasi inesistenti.

Il post di Walter Zenga

Dunque, a pochi giorni dall'uscita di Andrea Zenga dal GF Vip, eliminato il 22 febbraio, il padre Walter ha lasciato Dubai, dove vive con la moglie Raluca Rebedea e i loro due bambini, ed è tornato temporaneamente in Italia per incontrare sia Andrea che suo fratello Nicolò. Entrambi sono nati dal precedente matrimonio con Roberta Termali. I tre appaiono sorridenti e felici nello scatto insieme. L'unico giallo di questa bella riunione di famiglia è il fatto che Andrea ha cancellato la medesima foto, che aveva pubblicato su Instagram Stories. Da notare come il post del padre sia stato accolto da commenti entusiasti di personaggi famosi, da Fabio Galante a Francesca Barra.

I problemi tra Zenga e i due figli

La questione famigliare era emersa con l'ingresso di Andrea al GF Vip, anche se già ai tempi della sua partecipazione a Temptation Island Vip il ragazzo aveva spiegato di parlare pochissimo con il genitore. Da quando lui era un ragazzino, lui e Nicolò hanno visto Walter solo in rare occasioni, tra cui il matrimonio del fratello maggiore Jacopo, figlio di Walter e della sua prima moglie Elvira Carfagna. Andrea e il padre hanno avuto un primo faccia a faccia intenso ma problematico al GF Vip: il ragazzo lo ha rimproverato di essersi esposto solo per la presenza delle telecamere, senza cercare prima una riconciliazione con Niccolò, che nel corso degli anni ha sofferto di più la sua assenza. Poi, però, l'ex calciatore è tornato nel reality insieme allo stesso Nicolò, per un confronto più pacato e ottimista: "Il passato non lo recuperiamo più: lasciamoci tutto alle spalle e guardiamo avanti", ha chiesto Walter. Andrea si è convinto e subito dopo la sua eliminazione ha promesso che avrebbe telefonato al papà. Ora, tutti e tre sono pronti a ricominciare da capo.