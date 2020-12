Anche se a scoppio ritardato, Wanda Nara risponde alle battute che Luciana Littizzetto le ha rivolto nella puntata di domenica 6 dicembre di Che Tempo che fa, lo show di Fabio Fazio su Rai3. L'attrice torinese ha commentato in maniera piuttosto sarcastica le foto che la moglie di Mauro Icardi ha pubblicato sul suo profilo Instagram e la vedono posare senza veli sul dorso di un cavallo.

Il commento di Wanda Nara

Come riportato dal Corriere della Sera, l'ex opinionista del Grande Fratello Vip si sarebbe risentita dei commenti che la comica avrebbe fatto sul suo conto nel corso della prima serata. Per esprimere a pieno il suo pensiero ha utilizzato delle parole, non sue, ma che rendono perfettamente l'idea di quanto certe frasi pronunciate da una donna verso un'altra donna possano risultare offensive, scrivendo: "Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso". L'argentina, però, ha rincarato la dose dicendo: "Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente"

La battuta di Luciana Littizzetto

Ma cosa era successo a Che Tempo che fa? Come al solito, la comica torinese, si è trovata a commentare con immancabile sarcasmo alcuni accadimenti della settimana, spaziando come al solito tra politica, spettacolo e attingendo anche materiale dai social. Ed ecco, quindi, che non è passata inosservata la foto di Wanda Nara adagiata nuda sul dorso di un cavallo, dinanzi a questo scatto, la Littizzetto ha così esordito scatenando non poche polemiche: