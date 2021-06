È tornato a splendere il sole sul rapporto tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti. Dopo i mesi degnati dal loro litigio, il vincitore del Grande Fratello Vip e la figlia di Michelle Hunziker sono tornati vicini. Lo dimostrano i video e le foto pubblicati dai due sui rispettivi profili Instagram poche ore fa. Sono contenuti che raccontano un pranzo in un ristorante di Milano, un incontro tra amici che si sono ritrovati.

in foto: Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi

C’è anche Tommaso Stanzani

Ma all’incontro, sebbene mai inquadrato dai diretti interessati, partecipa anche Tommaso Stanzani. L’ex ballerino di Amici, nuovo flirt di Zorzi, non compare nelle inquadrature dei due ma è seduto al loro stesso tavolo. La decisione di Zorzi di non riprenderlo nasce probabilmente dall’esigenza di evitare di alimentare il chiacchiericcio sul suo conto, cresciuto settimana dopo settimana insieme alla curiosità manifestata dai fan nei confronti della vita privata del loro beniamino. Per questo motivo, l’influencer è stato fotografato in dolce compagnia più di una volta nel corso degli ultimi mesi, spesso proprio insieme al ballerino. Ma la giornata di ieri era dedicata principalmente a celebrare il legame con l’amica Aurora, tanto che entrambi hanno voluto fissare il momento della “reunion” con una foto pubblicata su Instagram.

Tommaso Zorzi frequenta Tommaso Stanzani

Non è un mistero che Tommaso Zorzi stia frequentando l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani. Sorpresi insieme in più di un’occasione, il vincitore del GF Vip e il ballerino non hanno intenzione di nascondersi. Solo pochi giorni fa è arrivata l’ultima conferma del conduttore de Il punto Z, che ha indirettamente ammesso il legame con Tommaso in un video che conteneva un chiaro riferimento al fatto che Stanzani stesse affrontando gli esami di maturità. Per il momento, invece, il ballerino non commenta.