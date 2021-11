Adele e il nuovo fidanzato Rich Paul fanno sul serio: il figlio Angelo lo avrebbe già conosciuto L’amore tra Adele e Rich Paul è più che ufficiale. Nonostante sia nato da poco, il loro legame sembra essere già piuttosto solido. Dopo il divorzio con Simon Konecki, dal quale ha avuto il figlio Angelo, l’artista londinese ha voltato pagina ed è tornata a far battere il suo cuore con il noto agente sportivo, grande amico di LeBron James e uno dei più acclamati nel mondo dell’NBA.

A cura di Gaia Martino

I fan di Adele attendono con ansia l'uscita del nuovo album '30', che sarà pubblicato a partire dal 19 novembre 2021. Con un lungo post sui social ha lanciato la notizia ed ha parlato anche del periodo difficile vissuto durante la realizzazione del nuovo lavoro. Si è detta cambiata, non solo dal punto di vista estetico. Oltre ai tanti chili persi nel corso dell'ultimo anno, anche la sua vita sentimentale è stata stravolta dalla fine del matrimonio con Simon Konecki, padre di suo figlio Angelo, e dall'arrivo del nuovo fidanzato Rich Paul. Dopo la tempesta, per la cantante è arrivato finalmente il sole: "Oserei dire che non mi sono mai sentita più tranquilla in vita mia", ha svelato nel post dell'annuncio dell'album su Instagram. Il legame sentimentale con l'agente sportivo è nato pochi mesi fa ma sembra esser già piuttosto solido.

Adele e Rich Paul, le presentazioni in famiglia

Dopo il divorzio con Simon Konecki, Adele ha deciso di voltare pagina e ha ritrovato l'amore tra le braccia dell'agente sportivo americano, uno dei più conosciuti nel mondo dell'NBA, infatti Rich Paul gestisce interessi di importanti giocatori tra cui LeBron James. La love story è cominciata solo pochi mesi fa ma tra loro sembra esser scattato sin da subito il colpo di fulmine, al punto da fare già le presentazioni in famiglia. È il canale Instagram di Chi Magazine a rivelare qualche dettaglio in merito la relazione.

Lo scorso weekend, stando a quanto pubblicato da Signorini, la coppia sarebbe stata con i genitori di lei nella campagna inglese, generando stupore tra i fan dell'artista che si era ripromessa che nessun altro uomo sarebbe più entrato in casa, a meno che non si trattasse di quello giusto. L'indizio sembra parlar chiaro. Un amico della coppia avrebbe raccontato al noto settimanale che la loro relazione sarebbe decollata nelle ultime settimane e che insieme sarebbero davvero felici.

Leggi anche Levante è incinta, in arrivo il primo figlio con il fidanzato Pietro Palumbo

Queste le parole della cantante 33enne nel corso di un'intervista per Vogue:

Mi era capitato di uscire con persone che sentivano la pressione di essere fuori con me, lo stress di essere avvistati. A lui invece ho capito subito che non interessava questa cosa, si è sempre dimostrato premuroso: è simpatico e intelligente, davvero fantastico.

Rich Paul avrebbe già incontrato il figlio di Adele

Secondo quanto si legge, ci sarebbero state anche altre importanti presentazioni. Angelo, il figlio di Adele nato dal matrimonio con Simon Konecki, oggi ha nove anni e pare abbia già conosciuto i suoi ‘fratellastri' o ‘sorellastre', ovvero i tre figli di Paul Rich. Sulla vita privata del procuratore e migliore amico di LeBron James ci sono pochissime informazioni: le pagine di gossip raccontano che per molto tempo è stato fidanzato con Jennifer Meyer, designer di gioielli ed ex moglie di Tobey Maguire.