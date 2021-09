Aida Yespica ha un nuovo amore: “Convivono già”. Chi è il presunto fidanzato Si mormora di una storia seria e importante tra la showgirl venezuelana, ex concorrente di Isola dei famosi e Grande Fratello, con un imprenditore. L’uomo al fianco di Aida Yespica sarebbe il veneto Mirco Maschio, presidente di un’importante società internazionale che produce attrezzi agricoli.

A cura di Valeria Morini

Aida Yespica torna a essere al centro del gossip. Sembra che ormai la bella showgirl venezuelana abbia archiviato la lunga storia con Geppy Lama. Nel suo cuore, stando alle pillole di gossip di Chi, ci sarebbe un imprenditore di nome Mirco. La notizia non è stata ufficializzata dai diretti interessati, anche vista la ritrosia della Yespica a raccontare la sua vita privata. Lui sarebbe il padovano Mirco Maschio, a capo di una multinazionale.

Aida Yespica e Mirco Maschio convivono già?

Secondo il settimanale, la Yespica e il suo nuovo amore avrebbero già iniziato la convivenza. Al momento, dai social di lei non trapela nulla, ma già a luglio Il Mattino di Padova parlava di una presenza fissa di Aida nella città veneta, per la sua frequentazione con Maschio. In passato l'ex concorrente di Isola dei Famosi e Grande Fratello ha vissuto un amore molto importante, durato dal 2007 al 2009 con il calciatore Matteo Ferrari, da cui il 27 novembre 2008 è nato l'adorato figlio Aron. Nel luglio 2012 la Yespica ha sposato a Las Vegas Leonardo Gonzales, avvocato venezuelano da cui si è separata soltanto pochi mesi dopo. Ha quindi frequentato il finanziere Roger Jenkins dal 2013 al 2016, poi il lungo legame con Geppy Lama contraddistinto da diversi di tira e molla. Nel 2020, Aida ha svelato di aver avuto, quando era molto giovane, una relazione di un anno con una donna famosa, di cui non ha voluto rivelare il nome.

Chi è Mirco Maschio

Classe 1977 Mirco Maschio è presidente dal 2015 del gruppo Maschio Gaspardo, azienda fondata dal defunto padre Egidio Maschio e da suo fratello Giorgio nel 1964 a Campodarsego (provincia di Padova), specializzata nella produzione di attrezzature agricole per il mercato italiano ed estero. Una società con sedi in tutto il mondo e migliaia di dipendenti quella diretta dall'imprenditore veneto che avrebbe conquistato il cuore della bella Aida.