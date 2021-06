Mentre il successo di Aka7even in streaming e in radio continua a crescere, il giovane talent partenopeo ha conseguito anche il diploma. Lo ha fatto sapere lui stesso su Twitter, spiegando ai suoi fan di essere riuscito a ritagliarsi il tempo per lo studio a bordo del van che lo sta portando in giro per l'Italia per il suo tour firma copie. "Ah comunque mi sono diplomato", ha scritto su Twitter, "Studiavo nel van, tra un'Instore e l'altro". D'altronde anche per Luca Marzano, classe 2000, come per altri suoi coetanei di Amici, era arrivato il momento di conseguire la maturità.

Anche Tommaso Stanzani si è diplomato

Se la maturità di Aka è passata in sordina, non è stato lo stesso per il coetaneo e ballerino Tommaso Stanzani, che pochi giorni prima ha immortalato su Instagram il momento in cui ha terminato gli esami di Stato. Gioia e liberazione per l'artista bolognese che ad Amici aveva raccontato di voler portare a termine gli studi prima di decidere che percorso intraprendere nella sua vita professionale. "Devo essere onesto ritornare tra i banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile", ha ammesso. "Ero appena uscito da “amici” e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo ero di nuovo al mio banco con tre interrogazioni al giorno".

Il successo di Aka7even in radio con ‘Loca'

Non si arresta il successo della hit dell'estate di Aka7even "Loca" che, già regina dello streaming, sta conquistando anche la radio. Il brano il cui videoclip è stato pubblicato solo di recente è stato presentato durante la partecipazione di Aka ad Amici ma ben presto dopo la sua uscita dal talent "Loca" è diventato un vero e proprio tormentone dell'estate 2021. Per la prima volta ha fatto capolino nella top 50 di Earone, la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, piazzandosi al 47esimo posto, in continua competizione. con Malibu di Sangiovanni.