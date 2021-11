Albe e Serena ad Amici 21, la mamma del cantante: “Per stare con lei ha lasciato la ragazza” Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, la madre di Albe ha svelato alcuni retroscena sulla relazione tra il figlio, cantante di Anna Pettinelli, e la ballerina Serena Carella ad Amici 21.

A cura di Elisabetta Murina

La storia d'amore tra Albe (Alberto La Malfa) e Serena Carella ad Amici 21 continua a gonfie vele. I due si sono avvicinati fin dall'inizio del talent, arrivando prima a scambiarsi un timido bacio, poi a condividere piccoli momenti di quotidianità e da poco a dichiarare il loro amore uno all'altra. Della loro storia d'amore, che ormai pare a tutti gli effetti consolidata, se ne parla sia tra i banchi della classe che lontano dalle telecamere. A farlo, da spettatrice, è la mamma di Albe, Sabrina Marinoni, che intervistata dal settimanale DiPiù TV ha svelato alcuni retroscena sulla vita sentimentale del figlio e sul legame che ha instaurato con la ballerina.

Le rivelazioni della mamma di Albe

Come si vociferava all'inizio, Albe avrebbe avuto una fidanzata ad aspettarlo fuori da Amici 21. E stando a quanto ha svelato a DiPiù Tv la madre del cantante, Sabrina Marinoni, pare che lui abbia lasciato la sua ragazza per iniziare un rapporto con Serena: "Per stare con Serena ha lasciato una ragazza che aveva conosciuto questa estate ma di cui non era innamorato". Tuttavia, nonostante la donna riveli che tra i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine, ci tiene a sottolineare che suo figlio nella scuola è molto di più della sua vita sentimentale: "Ripeto, mio figlio è tanto, tanto altro".

Le parole della ex fidanzata di Albe

Venuta a sapere della storia tra Albe e Serena, l'allora fidanzata del cantante, Giulia, è intervenuta via social per dire la sua sulla questione. Rimasta in silenzio fino a quel momento, la ragazza ha rivelato di essere stata lasciata pochi giorni prima che Albe iniziasse la sua avventura ad Amici 21: "Ho scoperto la verità solo grazie alle anticipazioni, tanto che la motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi solo per dedicarsi alla sua musica".