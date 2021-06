Alena Seredova nel corso di un ask su Instagram ha risposto a una domanda sulla famiglia allargata. La risposta data al fan, durante il momento dedicato a loro (l'account social di Alena Seredova conta circa 500 mila follower) ha inevitabilmente riacceso la fiamma del pettegolezzo con Gianluigi Buffon, l'ex portiere della Juventus che dalla prossima stagione vestirà la maglia del Parma, la squadra che lo ha lanciato nel mondo del calcio.

La risposta di Alena Seredova

La domanda che è stata posta ad Alena Seredova era in riferito alla famiglia allargata. Lei ha negato che accetterebbe qualcosa del genere: "Contro la mia natura", ha dichiarato. La ex modella 43enne nata a Cechia, vicino Praga, è sempre stata molto sincera con i suoi follower.

Famiglia allargata? È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente. Lo so, sono dura.

Alena Seredova aveva anche confidato come era riuscita a sapere della relazione tra i due: “Chi mi ha detto della loro relazione? L'ho sentito alla radio. Ma non sono stata l'ultima a saperlo. Dopo di me, l'ha saputo mio padre. Sono stata penultima… Bisogna essere precisi…”.

Alena Seredova e Ilaria D'Amico restano a distanza

Il modello di Alena Seredova non è quello della famiglia allargata. Ilaria D'Amico e la ex moglie di Gianluigi Buffon restano molto distanti e sulla questione, non ci sono mai stati commenti ufficiali. D'altronde, la vita continua per tutti. Alena Seredova ha ritrovato la serenità e la felicità al fianco di Alessandro Nasi. Tra i due è nata anche Vivianne Charlotte nell'estate del 2020. Invece, Gigi Buffon e Ilaria D'Amico hanno avuto il piccolo Leopoldo Mattia nel 2016. Gianluigi Buffon e Alena Seredova hanno invece due figli: David Lee e Louis Thomas, i bambini nati dal loro matrimonio.