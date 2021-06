L'amore tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall è ormai consolidato e va decisamente a gonfie vele, tanto che era trapelata la notizia che i due dovessero convolare a nozze questa estate, smentita poi in un'intervista che l'attrice ha rilasciato al settimanale F. Non per questo, però, il matrimonio non ci sarà, ma semplicemente la coppia sta valutando quando pronunciare il fatidico sì.

Quando ci saranno le nozze

La proposta di matrimonio con tanto di risposta affermativa, in effetti, c'è stata e infatti è arrivata a febbraio in occasione del 35esimo compleanno di Alessandra Mastronardi, ma nessun evento è stato ancora organizzato e programmato, sebbene sembrava che l'indiscrezione circa la data delle nozze potesse essere confermata da un momento all'altro. L'attrice ha così commentato il gossip sul suo conto:

Questa notizia mi ha messo in una condizione scomodissima, coi parenti che pensavano non li avessi invitati. Sono napoletana di origine e da noi non puoi sposarti senza dirlo prima a uno zio di terzo grado. È vero che mi ha chiesto di sposarlo, è vero che gli ho detto di sì, ma non so quando, dipende molto dalla situazione Covid e dal lavoro.

Ovviamente all'idea di giurarsi amore eterno si aggiunge anche quella di poter mettere su famiglia, ma pare che i due non si siano voluti imporre dei limiti di tempo: "Potrebbe accadere all’improvviso, o fra un anno o due: non ci siamo posti un termine. Vorremmo un momento romantico, privato e personale, e uno bello per i famigliari e gli amici" ha rivelato alla rivista.

L'amore tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall

La storia d'amore tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall, anche lui attore di cinema e tv, è iniziata diversi anni fa e attualmente i due vivono insieme a Londra. Come è stato raccontato in un'intervista a Domenica In, il loro innamoramento è avvenuto in maniera graduale, si sono conosciuti prima su Skype e poi, pian piano, è iniziata la relazione che li ha portati a vivere l'amore da favola che è sotto gli occhi di tutti.