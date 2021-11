Alessandro Gassman: “Leo a Sanremo? Non so se lo farà, ora lo aspetta la laurea” Alessandro Gassman è pronto a festeggiare un altro importante traguardo del figlio Leo. Il primogenito dell’attore si sta preparando per fare un grande passo: presto diventerà dottore.

A cura di Gaia Martino

Alessandro Gassmann è pronto a trasformarsi in un insegnante di filosofia nella fiction Un professore che debutta su Rai Uno giovedì 11 novembre. Il celebre attore nel corso della sua carriera ha interpretato ruoli famosi, oggi è un'icona del cinema italiano. Dal matrimonio con Sabrina Knaflitz è nato Leo, salito alla ribalta nel mondo dello spettacolo quando, nel 2018, è diventato un concorrente di X Factor. Papà Alessandro ed il figlio hanno un rapporto davvero speciale: l'attore lo ha sempre sostenuto nel corso della vita, festeggiando con lui i traguardi raggiunti. "La sera che ha vinto Sanremo mi stavo sentendo male veramente. Ho fatto un grido disumano e mi stavano per cacciare dall'hotel" raccontò in un'intervista a Domenica In. Per Leo è il momento adesso di fare un altro grande passo.

Leo Gassman diventerà dottore

Alessandro Gassman nel corso di un'intervista rilasciata a Vanity Fair ha raccontato un aneddoto speciale che riguarda il figlio Leo. Il cantante 23enne sta scrivendo le canzoni per il suo nuovo album, ha spiegato l'attore, e si sta concentrando per un appuntamento importante in programma a dicembre.

Non so se andrà a Sanremo, so solo che sta scrivendo le canzoni per il nuovo album e che a dicembre ha un appuntamento importante con la laurea in Psicologia e affari internazionali. Sono fiero di lui, tutto quello che ha fatto è frutto dello studio e del suo talento. Non vedo l’ora di chiamarlo dottore

Alessandro è estremamente fiero di suo figlio che considera una ‘fonte di ispirazione' nella sua vita. "Con lui ho un rapporto quotidiano, mi piace perché è un ragazzo curioso della vita, è un bravo ascoltatore. Dai ventenni di oggi si impara tanto, sono molto diversi dalla mia generazione, sono informati e più bravi in tantissime cose" ha concluso a Vanity Fair.

La carriera musicale di Leo

Si è presentato ad X Factor nel 2018 ed ha conquistato i giudici con la sua voce. Leo Gassman nel talent show di Sky Uno ha lanciato l'inedito Piume, pubblicato come singolo per l'etichetta Sony, e si è classificato quinto. Dopo la sua partecipazione al programma per lui si sono aperte le porte del mondo della musica: nel febbraio 2020 ha preso parte al Festival di Sanremo vincendo la categoria Giovani con Vai bene così. Il suo primo album, Strike, risale a quel periodo e, secondo quanto rivelato dal padre, presto potremo ascoltare il nuovo.