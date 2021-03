Alessia Cammarota ha perso il suo terzo figlio. La 29enne ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" ha perso il maschietto che aspettava da Aldo Palmeri. Soltanto poche settimane fa, con grande gioia, proprio lei aveva dato la notizia sui social, specificando della grande attesa creatasi soprattutto tra i suoi due figli, Leonardo e Niccolò. Poche ore fa, in una stories su Instagram, Alessia Cammarota ha fatto capire che le cose sono andate male: "Nessuna domanda, nessun racconto, vi prego".

La coppia aveva annunciato in un video la lieta notizia: "La mamma ha un bambino nella pancia… però è un segreto! Volevamo dirvelo in un modo carino… Ma è finita così! Un piccolo assaggio di quello che ci riserverà il futuro". Soltanto domenica 14 marzo, Alessia Cammarota aveva pubblicato sul profilo Instagram il sesso del bebè, era un maschietto: "È destino, resterò l'unica principessa di casa". Poche ore fa, invece, il messaggio di Alessio Cammarota:

Non era tempo per noi. Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, nessun racconto, vi prego! Abbiamo bisogno di affrontare il nostro dolore, da soli. Spero capirete.