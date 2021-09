Alessia Macari e Oliver Kragl annunciano il sesso del loro primo bebè Alessia Macari e il marito Oliver Kragl annunciano il sesso del loro primo bebè: si tratta di una femminuccia. Per dare il lieto annuncio i due hanno organizzato una festicciola, con tanto di palloncini e addobbi che potessero lasciare il dubbio sul fatto che potesse essere un maschio o una bambina.

A cura di Ilaria Costabile

Alessia Macari e il marito Oliver Kragl hanno annunciato con un video pubblicato su Instagram se aspettano un bambino o una bambina. Circa un mese fa, la showgirl aveva annunciato di essere in dolce attesa ed ecco, quindi, che è pronta rivelare quest'altro dettaglio della sua gravidanza. Un piccolo party organizzato per l'occasione e che rende partecipi i futuri genitori, che tra palloncini scoppiati e tiri in porta, hanno così rivelato di aspettare una bambina.

L'annuncio di Alessia Macari

La ex ciociara, vestita di rosa, quasi a voler preannunciare l'esito del quesito, ha invitato amici e parenti più stretti per comunicare la lieta notizia. Il marito non si è tirato indietro nel partecipare attivamente al party, comunicando lui stesso, di fatto, che i due diventeranno genitori di una femminuccia, tra le risate e la gioia di tutti. Su Instagram la ex gieffina accanto al video scrive: "Sarà maschio o femmina?", invitando i suoi fan a scoprire cosa si nasconde dietro alle torri di palloncini con lo sfondo di una bellissima casa immersa nel verde, con tanto di piscina. Kragl, da bravo attaccante, ha tirato un rigore nella porta appositamente allestita facendo scoppiare un palloncino con all'interno una polvere rosa, ad indicare che si tratta proprio di una bambina. Di cui, però, non è stato rivelato ancora il nome.

Il desiderio di avere una bambina

La vincitrice del primo Grande Fratello Vip aveva dichiarato in un'intervista rilasciata al settimanale Chi che sperava di avere una bambina, ma aveva già annunciato che avrebbe scoperto il sesso soltanto a metà settembre e lo avrebbe rivelato una volta allestita la casa in cui vive con suo marito, dal momento che all'epoca dell'intervista viveva in un albergo perché la casa non era completa. La showgirl, poi, aveva anche anticipato come avrebbe voluto chiamare la piccola nuova arrivata: "Il nostro desiderio era chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c'è più".