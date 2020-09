Da settimane circolavano le voci, ma da parte del calciatore non era arrivata nessuna notizia ufficiale. Ora ‘Super Mario'Balotelli è pronto ad ammettere: "Sono fidanzato e innamorato". "Ma niente interferenze" rispetto nella sua vita privata. Lo rivela al settimanale Chi, dopo che i fotografi lo hanno immortalato con diversi scatti in Sicilia a fianco della sua nuova dolce metà. La fortunata in questione, come già si sospettava, è Alessia Messina, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e tentatrice a Temptation Island. Stando a quanto rivela Chi, i due si frequentano da appena un mese, ma Mario Balotelli non ha perso tempo a volare in Sicilia per raggiungere la bella 27enne nella sua città d'origine, Piazza Armerina, in provincia di Enna. E a quanto pare, hanno già fatto le presentazioni di famiglia.

Chi è Alessia Messina fidanzata di Balotelli

Classe 1993, Alessia Messina ha mosso i suoi primi passi verso il mondo della tv con i casting di Veline, dove è arrivata alle semifinali. Poi l'esperienza a Uomini e Donne, nel 2015, dove ha scelto di partecipare come corteggiatrice di Amedeo Andreozzi. Alla fine del suo percorso, il tronista l'ha scelta per uscire insieme dal programma. I due, poco tempo dopo, hanno messo alla prova il loro amore con l'esperienza a Temptation Island. Nonostante siano usciti insieme, poco dopo è arrivata la rottura.

Le prime ipotesi sul flirt con Balotelli

A scatenare la curiosità erano stati alcuni tweet pubblicati sul profilo Twitter di Mario Balotelli (poi cancellati), durante la messa in onda della seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020. Con riferimento alle parole di Dayane Mello, ex fiamma di ‘Super Mario' che aveva rivelato alcuni dettagli sulla loro storia, il calciatore aveva scritto: "Prega Dio che non venga a trovarti là dentro perché arrivo con le sciabole". Poi aveva aggiunto: "La mia ragazza ti saluta e ti aspetta anche lei con le pistole". Il campione e l'ex corteggiatrice inoltre, quest'estate sono stati sorpresi entrambi a Taormina. Nonostante non avessero pubblicato foto sui social insieme, era stato subito chiaro che fossero in compagnia uno dell'altra.