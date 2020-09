Potrebbe essere Alessia Messina la fidanzata misteriosa della quale Mario Balotelli aveva scritto nei tweet pubblicati (e poi rimossi) durante la messa in onda della seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020. Facendo riferimento alla chiacchierata tra il fratello Enock e Dayane Mello a proposito del flirt tra la brasiliana e il calciatore, Mario si era lasciato trasportare e sul suo profilo Twitter ufficiale aveva scritto: “Prega Dio che non venga a trovarti là dentro perché arrivo con le sciabole”. Poi aveva aggiunto: “La mia ragazza ti saluta e ti aspetta anche lei con le pistole”. La fidanzata in questione, salvo colpi di scena, potrebbe essere Alessia Messina.

Chi è Alessia Messina

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne, aveva partecipato al dating show condotto da Maria De Filippi nel 2015. In studio aveva conosciuto il tronista Amedeo Andreozzi che, qualche mese più tardi, l’aveva scelta. A poche settimane dalla scelta, i due avevano partecipato in coppia a Temptation Island e poco più tardi si erano lasciati. Da quel momento Alessia si è gradualmente allontanata dal mondo dello spettacolo, ma resta seguitissima sui social network.

L’ipotesi del flirt con Mario Balotelli

È il sito Very Inutil People a pubblicare alcune delle prove che farebbero pensare a un flirt in corso tra Alessia Messina e Mario Balotelli. Qualche settimana fa, l’ex corteggiatrice aveva pubblicato una Instagram story, poi cancellata, in cui posava insieme a un uomo che, al netto del viso coperto da una serie di sticker, ricorda Balotelli.

in foto: La Instagram story pubblicata da Alessia Messina

Quest’estate, inoltre, il campione di calcio e l’ex corteggiatrice sono stati sorpresi entrambi a Taormina. In una foto in particolare, scattata da un fan e pubblicata sui social, Mario posa insieme a un ammiratore e alle sue spalle compare una donna che ricorda Alessia e che indossa lo stesso abito e gli stessi stivali che la Messina sfoggia in una foto postata su Instagram. È possibile che sia proprio Alessia la donna misteriosa alla quale Balotelli fa riferimento? Per il momento, il campione e la bellissima influencer siciliana hanno preferito non commentare i rumors secondo i quali si starebbero frequentando. Del resto, da anni Mario ha scelto di stare lontano dalla cronaca rosa.