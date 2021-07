Alessia Ventura, nota showgirl e modella, è incinta del compagno Gabriele Schembari. È alla 34esima settimana di gravidanza, al parto dunque manca poco. Ma a dicembre ha vissuto momenti di tensione quando ha scoperto, insieme al compagno, di essere positiva al Covid. “Abbiamo fatto entrambi il Covid a dicembre, nonostante tutte le attenzioni”, ha raccontato Alessia al settimanale Diva e Donne, “Io ero già avanti con la gravidanza. Mi sono spaventata, ho avuto paura per la bambina, ma per fortuna non ho dovuto fare cure particolari e se ne è andato via da solo: ho avuto un pochino di febbre, bruciore alle vie respiratorie e avevo perso gusto e olfatto”. Alessia si trovava in Sicilia quando ha scoperto di essere risultata positiva: “Ero in Sicilia quando è successo e nella nostra quarantena parenti e amici ci hanno fatto arrivare da mangiare di tutto”.

in foto: Alessia Ventura

Alessia Ventura: “Dopo la gravidanza, tornerò a lavorare”

Alessia dichiara che si prenderà del tempo per se stessa dopo la nascita della sua bambina. Ma tornerà a lavorare prima possibile: “È stata una bellissima gravidanza, solo ora che sono alla 34esima settimana sta diventando un po’ pesante, ma sono contenta perché ho registrato la prima puntata di ‘Drive Up’ col pancione: mi ha fatto piacere perché sono incinta ma non sono malata, sto bene. Mi prenderò del tempo per stare con la bambina quando nascerà, ma poi riprenderò a lavorare, è importante per tutti non perdere il lavoro, è fondamentale”.

Chi è Gabriele Schembari, fidanzato di Alessia Ventura

Appassionato di calcio, Gabriele Schembari è un ex portiere che ha militato in serie C. Appese le scarpette al chiodo, Schembari gestisce oggi un servizio di noleggio auto. Prima di conoscere Alessia, showgirl e modella che a breve lo renderà padre, Gabriele è stato legato alla campionessa di pallavolo Francesca Piccinini.