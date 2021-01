Alessia Ventura è in dolce attesa del suo primo figlio. Per la showgirl è il primo figlio dal compagno Gabriele Schembari. L'annuncio è stato dato allo scoccare del Capodanno ed è stato accolto da una pioggia di like e commenti di congratulazioni. Alessia Ventura è al settimo cielo. Sono lontani ormai i tempi dell'amore tormentato con Filippo Inzaghi.

L'annuncio della gravidanza

Alessia Ventura è felicissima di diventare mamma. La showgirl e cugina di Luca Argentero ha dato l'annuncio in un post pubblicato su Instagram. Poche parole per esprimere tutto il suo entusiasmo: "Ti aspettiamo amore, buon 2021". L'icona del fiocchetto rosa che accompagna il post lascerebbe intendere che la coppia stia aspettando una femminuccia. Con il messaggio anche una foto che la ritrae abbracciata al suo compagno, mentre accarezza il pancione. Tanti i volti noti che si sono congratulati con lei. Adriana Volpe ha commentato: "Che bella notizia! Sììì. Sono felicissima per voi". Costanza Caracciolo, Margherita Zanatta e Michela Coppa l'hanno sommersa di cuoricini. Natalia Bush, inoltre, ha fatto gli auguri alla coppia.

Alessia Ventura è fidanzata con Gabriele Schembari

Alessia Ventura è molto amata dal pubblico per il garbo e l'eleganza con i quali si è sempre presentata in televisione. Nel corso della sua carriera ha partecipato a programmi televisivi come ‘Sotto a chi tocca', ‘Ok, il prezzo è giusto', ‘Passaparola', ‘La talpa', ‘I raccomandati', ‘Controcampo' e più di recente ‘Mezzogiorno in Famiglia'. Ha ufficializzato la relazione con Gabriele Schembari ad agosto del 2019, pubblicando sui social una foto in cui lo baciava teneramente. Uomo estremamente riservato, Schembari ha privatizzato il suo profilo Instagram. Di lui si sa molto poco. Sembra sia un ex portiere di origini ragusane che attualmente gestisce un servizio di noleggio auto.