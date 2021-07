Alessio Boni ancora papà, Nina Verdelli è incinta per la seconda volta L’attore bergamasco si appresta a vivere un’altra volta le gioie della paternità. Ad annunciare l’arrivo del secondogenito, un anno dopo la nascita di Lorenzo, è la compagna Nina Verdelli: la giornalista figlia d’arte si mostra con il pancione e lascia intendere che anche il secondo sarà un maschietto.

A cura di Valeria Morini

Alessio Boni diventerà ancora papà: la compagna Nina Verdelli annuncia di essere incinta, a poco più di un anno dalla nascita del loro primogenito Lorenzo. Pare che sarà un altro maschietto, a quando lascia intendere lei scrivendo "my boy(s)" a margine della foto che mostra il pancione già allo stato avanzato. Più discreto sui social l'attore, che per il momento non ha pubblicato nulla.

Alessio Boni e Nina Verdelli: l'amore e il figlio Lorenzo

Il 55enne interprete di tanti film e fiction di successo qualche anno fa, ancora single, aveva carezzato l'idea di adottare un bambino. Poi, ha conosciuto Nina Verdelli: i due non hanno mai pensato al matrimonio, ma dopo quattro anni d'amore lei è rimasta incinta e il 22 marzo 2020, nel pieno del primo lockdown, ha dato alla luce Lorenzo. Ancora piccolissimo, qualche mese dopo il bambino ha fatto la sua prima apparizione pubblica alla Mostra del cinema di Venezia, dove ha accompagnato mamma e papà sul red carpet. Il bimbo è stato immortalato dai fotografi in braccio a Boni. "Ho vissuto una quarantena fuori dal comune, l’estrema felicità si contrapponeva alla tragicità del momento, a volte mi sentivo in colpa di gioire per una smorfia di Lorenzo, mentre nella mia città si stilava un bollettino di guerra", aveva raccontato l'attore, che è bergamasco.

Chi è Nina Verdelli

Di 18 anni più giovane di Boni, Nina Verdelli è una giornalista, firma di Vanity Fair (in passato ha lavorato per Amica e Glamour). Ha seguito le orme dei genitori. La madre Cipriana Dall'Orto, insegnante di giornalismo allo Iulm, ha lavorato a Marie Claire, ha diretto Starbene ed è stata co-direttrice di Donna Moderna. Il padre è invece Carlo Verdelli, che ha diretto La Gazzetta dello Sport, la Repubblica e i settimanali Sette e Vanity Fair, poi editorialista del Corriere della Sera. Nina ha inoltre pubblicato un libro nel 2019, Breve storia triste (del mondo).