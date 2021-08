Alessio Tanoni di Temptation Island contro la ex Natascia Zagato: “Non sto con un’altra donna” Stando alle ultime dichiarazioni di Natascia Zagato, sembrerebbe che il suo ex fidanzato, Alessio Tanoni l’abbia lasciata per riflettere ma nel frattempo abbia anche conosciuto un’altra ragazza. Il giovane ha subito replicato, dichiarando che al momento non sta frequentando nessuna e che, invece, la sua è stata una decisione presa dopo l’acuirsi di incomprensioni e malesseri.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la fine di Temptation Island alcune delle coppie che hanno partecipato all'ultima edizione del reality, continuano a battibeccare e ad informare coloro che si sono affezionati alle loro vicende amorose e che, quindi, tramite social si informano circa la loro vita sentimentale. Tra i fidanzati, Alessio Tanoni e Natascia Zagato sembrava che, in fin dei conti, avessero trovato una quadra nonostante le incomprensioni accentuatisi durante il programma, ma stando alle ultime dichiarazioni di lei, sembra che il suo ex l'abbia lasciata dopo aver conosciuto un'altra ragazza. Il 24enne, però, ha smentito categoricamente quanto detto sul suo conto.

La replica di Alessio Tanoni

Che la storia tra Natascia e Alessio fosse ormai conclusa lo si capiva già dagli indizi tramite social, i due stavano sempre meno insieme e nel corso di una sessione di domande e risposte su Instagram, Zagato ha confermato che la loro relazione fosse ormai giunta al capolinea. In più, aveva aggiunto la motivazione, dicendo che a volere una pausa di riflessione era stato proprio lui che, però, nel mentre avrebbe incontrato già un'altra donna. Non appena sentite queste insinuazioni è intervenuto, rispondendo chiaramente ad alcune domande in cui gli si chiedeva se quanto rivelato dalla ex fosse vero: "Assolutamente no e se anche fosse così non ci vedo nessun problema. Pensasse alle stories con la tequila, veramente incontentabile. Se mi fossi messo con qualcun’altra l’avrei sicuramente detto". A questo, poi, aveva aggiunto andando più nel dettaglio, i motivi che lo avevano spinto a troncare: "Mi sono reso conto che entrambi non stavamo più bene insieme, troppe incomprensioni, troppa rabbia. Dopo il programma ho visto tutto in maniera diversa”.

La scelta dopo Temptation Island

Rispondendo ad altre domande, poi, Alessio Tanoni ha voluto mettere in chiaro il fatto che lui non si fosse felice per il fatto di aver messo fine ad una storia che è stata importante, ma ha sentito di doverlo fare dopo le varie incomprensioni che si sono acuite anche dopo Temptation. Nonostante i due avessero poi deciso di uscire insieme dal programma, evidentemente, poi, la ferita aperta durante lo show non è stata così semplice da risanare.