Ed è arrivato anche il terzo figlio per Alice Campello e Alvaro Morata, nelle ultime ore è nato il piccolo Edoardo come annuncia il campione dell'Atletico Madrid su Instagram, pubblicando un primo tenerissimo scatto che li vede insieme. La coppia, ormai insieme dal 2017, accoglie il nuovo arrivato con immensa felicità ed emozione, allargando ancor di più la loro bellissima famiglia.

Il messaggio di Alvaro Morata

Un messaggio commosso ed emozionato quello che Alvaro Morata rivolge al suo terzogenito, appena nato e alla sua mamma, stanca ma felice dopo aver affrontato il parto che tiene stretto il suo bambino, a cui il papà teneramente bacia la fronte coperta da un cappellino. Il campione, infatti, scrive: "Edoardo Morata Campello 29-9-2020. Benvenuto al mondo figlio mio. La sua mamma e il bambino stanno bene entrambi. Alice sei incredibile, grazie per avermi reso un giorno ancora, l'uomo più felice del mondo. Vi amo". Il parto è avvenuto nelle prime ore di stamattina, 29 settembre, come si è potuto dedurre dallo scatto pubblicato dalla modella nelle stories, che immortalava la coppia in attesa di entrare in sala operatoria.

Lo scatto con cui Alice aveva annunciato la gravidanza

L'annuncio della gravidanza era stato divulgato sui social proprio dalla modella, lo scorso febbraio, con una foto in bianco e nero. Nello scatto, la ventiquattrenne originaria di Mestre e il campione spagnolo, si mostravano sdraiati sul letto insieme ai due gemellini. Uno dei bambini, è intento a baciare il pancino di Alice. La didascalia, poi, non lasciava alcun dubbio: "Presto in cinque" aveva scritto la modella. I due si sono innamorati subito, un colpo di fulmine, fin dai primi istanti della loro conoscenza, che è sfociato in un amore forte e coinvolgente. La coppia è convolata a nozze il 17 giugno del 2017. Il matrimonio è stato celebrato in Italia, precisamente a Venezia. L'anno successivo, il 29 luglio del 2018, sono nati Leonardo e Alessandro per la felicità di entrambi che, sin da subito, hanno sentito molto forte questo desiderio di famiglia.