Amadeus si è vaccinato contro il Covid. Lo rende noto il popolare conduttore tv, da due anni anche direttore artistico e presentatore di Sanremo, l’appuntamento televisivo più seguito dell’anno in Italia. Amadeus, attraverso il profilo di coppia che condivide con la moglie Giovanna Civitillo, ha pubblicato una foto scattata durante la somministrazione del vaccino. “Ieri sera è toccato a me! Vaccino fatto. Finalmente”, ha scritto il conduttore nella didascalia della foto postata sui social, una foto più che mai significativa.

Sanremo senza pubblico nella seconda edizione condotta da Amadeus

Amadeus ha sperimentato da vicino quanto il Covid abbia modificato perfino il modo di fare televisione. Conduttore delle ultime due edizioni di Sanremo, nel corso dell’ultima il presentatore è stato costretto a fare a meno del pubblico. Una scelta che ha pesantemente condizionato la riuscita del Festival e che ha obbligato i mattatori Amadeus e Fiorello a intrattenere il pubblico a casa di fronte a una platea vuota per la prima volta nella storia della kermesse canora.

I famosi che hanno dato il buon esempio con il vaccino

Sono numerosi i personaggi famosi che stanno condividendo sui social le foto scattate durante la somministrazione del vaccino. Un modo per incoraggiare le persone a casa a prendere parte attiva nella campagna vaccinale in corso, una campagna che in Italia sta producendo numeri più che positivi, numeri che dimostrano quanto i cittadini abbiano voglia di lasciarsi alle spalle l’incubo Covid. Oltre ad Amadeus, a condividere una foto del vaccino sono stati Jovanotti, Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Alessia Marcuzzi, Stefano Accorsi e diversi altri. Numerosi anche i non italiani, a partire dal principe William con la moglie Kate Middleton che hanno deciso di condividere il momento del vaccino sui social.