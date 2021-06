"Sono un ragazzo vaccinato" un chiaro richiamo ad una delle sue canzoni più famose e cantate, quello che scrive Jovanotti pubblicando una foto in cui si intravede il sorriso sotto la mascherina, le braccia sollevate in segno di vittoria e una manica della maglietta alzata, ad indicare che il cantante si è appena sottoposto al vaccino.

La foto dopo la somministrazione del vaccino

E, in effetti, la canzone originale continuerebbe con "perché mi hanno regalato un sogno" e per sconfiggere, o quantomeno attenuare gli effetti della pandemia, il vaccino rappresenta proprio questo: un sogno che tutti possono vivere ad occhi aperti. Il mese scorso il cantante aveva pubblicato le foto del suo "Jova Beach Party" l'evento che nel 2019 aveva portato in giro per l'Italia con l'intento di creare una vera e propria festa, mostrando una grande nostalgia per quel ritrovo incredibile di persone e fan unite per amore della musica e pronte a divertirsi. Ad accompagnare lo scatto hashtag esplicativi come "prima o poi" e ancora "ci vediamo presto", segno che come tutti i grandi protagonisti della scena musicale italiana, ci si aspetta che il ritorno alla normalità possa avvenire quanto prima e non sono mancati esperimenti di questo genere.

Anche Chiara Ferragni ha ricevuto il vaccino

Non solo Jovanotti, ma oggi anche Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi fan questo momento così importante e ha pubblicato uno scatto nell'attimo esatto in cui le è stata somministrata la dose, con l'ago ancora nel braccio. L'imprenditrice e influencer mondiale ha commentato questo evento così emozionante, che già hanno potuto vivere milioni di italiani, scrivendo: "Sembrava così lontano e finalmente è successo: ricevere la mia prima dose di vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice", invogliando poi tutti coloro che la seguono a vaccinarsi.