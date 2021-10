Ambra Angiolini sulla fine della storia con Allegri: “Ci si allontana da chi non c’è mai stato” La conduttrice e attrice parla apertamente della fine della sua relazione con l’allenatore della Juventus parlando di giorno zero da cui ripartire: “Ci si allontana dalle persone, che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state”. La fine tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri arriva dopo una relazione di oltre 4 anni.

A cura di Andrea Parrella

La fine della storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è il tema di punta del gossip in questi giorni. Una rottura ingigantita dalla vicenda della consegna del Tapiro da parte di Striscia La Notizia alla conduttrice, che ha generato un certo imbarazzoin quei molti telespettatori che si sono chiesti per quale motivo venisse consegnato a lei e non all'ex compagno, che stando alle ricostruzioni l'avrebbe tradita.

Le parole di Ambra Angiolini

Intanto a parlare è stata proprio lei, Ambra Angiolini, che ha voluto commentare la fine della sua storia con Max Allegri a Radio Capital: "Forse c'è tempo solo per una citazione, non per una poesia, perché ormai è tardi. Però secondo me, a chiusura, questa cosa che ho sul telefono da un po' ci sta. Dice: ‘Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone, che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero, perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce sconfitta'".

La fine della storia con Massimiliano Allegri

Vari erano gli indizi che avevano fatto presumere in una crisi che pian piano incombeva sulla felicità della coppia, nonostante sporadici segnali in cui si segnalava l'esatto contrario, come l'intervento social in cui l'ex ragazza di Non è la Rai difendeva strenuamente il suo compagno dagli attacchi sferrati sui social. L'assenza di Ambra, però, al matrimonio di Valentina, la figlia di Allegri, celebratosi da poco, aveva avvalorato l'ipotesi che tra loro qualcosa si fosse rotto. I paparazzi della rivista diretta da Alfonso Signorini avevano beccato l'attrice di recente, tra le strade di Milano, con il volto rigato dalle lacrime. Difficile supporre che i motivi siano da ricondurre alla rottura con il ct della Juve, però è proprio sul settimanale che si legge: "Stando alle nostre fonti sembrerebbe che la Angiolini abbia scoperto un tradimento da parte di Max". Sulle pagine della rivista, ancora, si legge: "Un colpo al cuore per lei che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine", sottolineando quanto per l'attrice l'incontro con Allegri fosse stato importante e significativo.