Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati, la storia d’amore adesso è davvero finita Un amore, quello tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, che dopo quattro anni e presunte crisi è arrivato al capolinea. L’attrice e l’allenatore della Juventus, stando a quanto si legge sul settimanale Chi, pare che abbiano messo fine alla loro storia, nonostante in questi mesi abbiano fatto di tutto per tenerla in piedi. Al momento da parte di entrambi c’è silenzio sulla questione, ma pare non ci sia più nulla da fare.

A cura di Ilaria Costabile

Le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, già da prima dell'estate, volevano che tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri ci fosse aria di crisi. Eppure, le foto pubblicate sui settimanali che ritraevano la coppia felice e spensierata in Costiera Amalfitana avevano fatto ben sperare in una nuvola passeggera. Stando a quanto si legge su Chi, invece, pare proprio che la storia tra l'attrice e l'allenatore della Juventus si sia conclusa in via definitiva dopo quattro anni d'amore e a quanto pare in maniera non del tutto pacifica.

La fine della storia con Massimiliano Allegri

Vari erano gli indizi che avevano fatto presumere in una crisi che pian piano incombeva sulla felicità della coppia, nonostante sporadici segnali in cui si segnalava l'esatto contrario, come l'intervento social in cui l'ex ragazza di Non è la Rai difendeva strenuamente il suo compagno dagli attacchi sferrati sui social. L'assenza di Ambra, però, al matrimonio di Valentina, la figlia di Allegri, celebratosi da poco, aveva avvalorato l'ipotesi che tra loro qualcosa si fosse rotto. I paparazzi della rivista diretta da Alfonso Signorini avevano beccato l'attrice di recente, tra le strade di Milano, con il volto rigato dalle lacrime. Difficile supporre che i motivi siano da ricondurre alla rottura con il ct della Juve, però è proprio sul settimanale che si legge: "Stando alle nostre fonti sembrerebbe che la Angiolini abbia scoperto un tradimento da parte di Max". Sulle pagine della rivista, ancora, si legge: "Un colpo al cuore per lei che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine", sottolineando quanto per l'attrice l'incontro con Allegri fosse stato importante e significativo.

Ambra da sola lascia Milano

Insomma, sembra proprio che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia dovuta ad un'infedeltà, in seguito alla quale l'attrice avrebbe cercato di rimettere le cose al loro posto, con tutte le sue forze, ma evidentemente non è bastato per rimettere in piedi un amore già crepato. Su Chi, Ambra compare intenta a partire con la valigia alla mano, da sola, probabilmente pronta a lasciare Milano, dove viveva con il suo compagno per il quale aveva lasciato anche Brescia, il suo rifugio, la sua casa. Non è arrivata ancora nessuna conferma da parte dei diretti interessati che, però, continuano a sfuggirsi, avvalorando le voci-ormai quasi certe- di una loro separazione.