Dopo Filippo Magnini, anche la compagna Giorgia Palmas è risultata positiva al Covid-19. Lo ha fatto sapere lei stessa in un post pubblicato oggi. L'esito del test è arrivato il 24 dicembre. Fortunatamente entrambi sono in buona salute, ma a causa del coronavirus il campione di nuoto e la showgirl, diventati genitori da poco, sono stati costretti a passare un Natale molto diverso da quanto sperato. La figlia Mia, che proprio oggi compie 3 mesi, al momento non ha registrato sintomi mentre l'altra figlia della Palmas si trova insieme al padre Davide Bombardini ed è risultata negativa.

Buon Natale a tutti di cuore. Mai come quest’anno abbiamo recuperato il senso di questa festa che avremmo tutti voluto passare con i nostri cari, solo per il piacere vero di stare insieme… Io e Fili non volevamo nulla da questo Natale, solo stare tra di noi a casa, rispettando le regole come abbiamo sempre fatto, invece è arrivata la doccia fredda prima della positività al covid di Fili e poi della mia positività (ieri)… Al momento cmq stiamo bene, spero di continuare così… Fortunatamente le bimbe stanno bene, Sofia già da qualche giorno era via da casa per passare questo Natale con il suo papà e ieri è risultata negativa al tampone, la nostra piccola roccia Mia non ha alcun sintomo e sta benone… prego Dio che tutto prosegua bene, non chiedo altro…

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno rimandato le nozze

Sempre a causa dell'emergenza Covid, prima ancora di risultare positivi, Magnini e la Palmas sono stati costretti a rinviare per la seconda volta il loro matrimonio. Dopo un primo slittamento, le nozze erano infatti state programmate per dicembre.

Passerà anche questa caro il mio Filippo, il covid ha fatto danni gravi a tante persone, a noi per ora ci aveva fatto solo rimandare il “nostro giorno”, ora ci ha rubato un Natale sereno e messo tanti pensieri… ma insieme supereremo anche questa. Le preoccupazioni ci sono è ovvio ma anche la positività di spirito e la voglio tenere stretta tra le mani ora più che mai. Adesso per questo Natale ho un desiderio e credo che tutti abbiate già capito quale…

Anche Magnini positivo al Covid

Il primo a far sapere della propria positività era stato proprio Filippo Magnini, che il 23 dicembre aveva scoperto di essere stato contagiato. Il nuotatore aveva espresso tutta la sua angoscia per non poter tenere in braccio Mia, nata lo scorso settembre. Come temuto, però, il virus ha colpito anche la compagna, per fortuna senza gravi conseguenze. Magnini ha comunque scelto di festeggiare sui social con una foto di famiglia, che lo mostra con Giorgia, Sofia e Mia: "La foto è di settimana scorsa ma è di oggi nella nostra testa. Buon Natale a tutti".