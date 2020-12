Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono tra le coppie più amate nate durante la partecipazione a Uomini e Donne. Nonostante la loro storia abbia vissuto degli alti e bassi e si trovino a viverla distanti, i due hanno cercato di mettere in piedi un rapporto sincero e duraturo. Nonostante questo, le voci su una possibile crisi o anche un presunto tradimento da parte del modello, sono state particolarmente insistenti, per cui l'ex volto del dating show di Canale 5 ha sentito la necessità di chiarire alcune questioni, sottolineando il fatto che tra lui e la sua compagna non è in atto nessun allontanamento.

Tramite delle stories pubblicate sul suo profilo Instagram, Andrea Dal Corso ha voluto smentire categoricamente coloro che in queste settimane avevano avanzato l'ipotesi che lui avesse tradito la sua fidanzata e stesse cercando di stare lontano da lei il più possibile. Visibilmente piccato anche nei suoi video, il modello veneto ha cercato di mettere in chiaro la situazione, parlando apertamente a coloro che hanno cercato di infangare la sua storia d'amore:

Io e Terry ci siamo stancati. Ci siamo stufati ma non l’uno dell’altra, ma di queste dinamiche… perché le coppie litigano. Alzi la mano chi in coppia non litiga mai. Anche noi abbiamo le nostre dinamiche. Non aiuta il fatto che siamo distanti perché se si è vicini si riesce anche a riconciliarsi velocemente. Ma non è questo il punto. Possono nascere dei gossip ma se voi ci seguite è perché volete bene ad Andrea e volete bene a Terry. Potete voler bene anche alla coppia, ma questo viene dopo perché altrimenti si creano delle dinamiche macabre a volte, dove se uno non mette il commento all’altro se non fanno storie insieme…se volete una storia della Disney, guardatevi un film della Disney, siamo sotto Natale. Fate altro, però questa non è più una relazione in tv è una relazione reale e come tutte ha alti e bassi. Non dovete crocifiggerci perché uno non mette un commento e dire: ‘Lui è uno st….nzo, predica bene e razzola male, l’ha tradita”. Keep it calm, relax, it’s Christmas time”.