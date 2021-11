Andrea Dal Corso in lutto, è morta Nonna Pierina: “Grazie per esser stata mamma, nonna e amica” Andrea Dal Corso è stato colpito da un triste annuncio: la sua nonna, Pierina, è passata a miglior vita lasciando un vuoto enorme nel cuore della famiglia. Sono queste ore di dolore per il volto di Uomini e Donne che, dopo aver condiviso la notizia con i suoi follower, ha ricevuto tanti messaggi di conforto da parte dei suoi fan. Il più bello quello della sua compagna, Teresa Langella.

Ore difficili per Andrea Dal Corso che nelle ultime ore è stato colpito da un drammatico lutto. L'ex volto di Uomini e Donne ha salutato per sempre la sua nonna con un post commovente pubblicato sui suoi canali social. Attraverso Instagram ha condiviso con i suoi 800 mila follower un carosello con diverse immagini accompagnato da un lungo messaggio d'addio che ha toccato tutti nel profondo. Per Andrea, nonna Pierina era una seconda mamma ed il dolore per la scomparsa è molto forte. Commovente anche la reazione di Teresa Langella, la sua fidanzata conosciuta a Uomini e Donne.

Il messaggio d'addio per nonna Pierina

La scomparsa di ‘Nonna Pì' ha lasciato un profondo vuoto nel cuore di Andrea Dal Corso che con un lungo messaggio social ha commosso tutti. "Ciao nonna, occhi di cielo": comincia così il saluto dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Sei stata la mia seconda mamma, mi hai insegnato ad esser un gentiluomo, a mettermi sempre nei panni del prossimo e a non fare agli altri ciò che non vorrei fosse fatto a me.

Mi hai insegnato il magico Potere del riuscire a godere di ciò che si ha, piuttosto che provare invidia per i beni altrui.Hai insegnato a tutti noi che cosa significa tenere unita una famiglia, una Grande Famiglia, perfino nei momenti più bui.Mi hai insegnato a non portare rancore, a perdonare, a tenere duro, ad essere Forti… eh già… forti come le tue mani che stringevano le mie l’ultima volta.. Mani che hanno lavorato e accarezzato per una vita intera. Mani che vorrei avere accanto al cuscino ogni volta che ne ho bisogno.Grazie per esser stata mamma, papà, nonna, amica.Grazie per aver lottato e grazie per aver atteso che scrivessi un Libro che parla anche di te.. Mi sembra ancora di vederti stringerlo fra le mani

La reazione di Teresa Langella

Si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e dopo un percorso fatto di alti e bassi, Andrea e Teresa hanno proseguito la loro conoscenza senza le telecamere. Oggi vivono felici la loro storia d'amore, condividendo gioie e dolori. Il lutto ha così colpito nel profondo anche l'ex tronista la quale ha provato a regalare parole di conforto al suo fidanzato.

Quando ricevi una notizia del genere pensi che non ci siano parole che possano confortarci, che non esistano cose che si possano fare per alleviare il dolore, sono realtà che non si accettano , che ci strappano l’anima, ti gonfiano gli occhi , ti consumano e basta.Io però, voglio credere in qualcosa , voglio credere fermamente che un giorno ci rincontreremo tutti, in un posto nuovo, felice , in una forma diversa … e Lei ci sarà, sarà lì con quegli occhi azzurro cielo a sorriderti come ha sempre fatto. Ti Amo Amore mio. Ciao Nonna Pì ci mancherai un sacco.

Teresa nelle sue Instagram story ha poi aggiunto un video in cui riprende gli occhi azzurri di Andrea, molto somiglianti a quelli della nonna scomparsa. "Stessi occhi, stesso cuore. Due elementi che vi terranno uniti per tutta la vita, e oltre" ha scritto come testo, prima di mostrare al suo compagno tutta la sua vicinanza. "Ci sono io per te e con te, sempre" ha concluso l'ex tronista.