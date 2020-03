Grave lutto nel mondo dei motori: è morto Stefano Bianco, pilota di soli 34 anni deceduto in un drammatico incidente stradale avvenuto in provincia di Torino. Nel 2007, Bianco era stato compagno di squadra in Aprilia di Andrea Iannone, che si è detto scioccato dalla terribile notizia in uno sfogo via Instagram.

Il messaggio di Andrea Iannone

"Ciao Stefano", ha scritto Iannone, "poco fa ho ricevuto questa sconvolgente notizia. Abbiamo condiviso il box nell’anno 2007, siamo stati compagni di squadra e rivali. Di te ho sempre mantenuto il ricordo di un ragazzo puro e vero. Ti abbraccio forte, sono sconvolto. Rip.” Bianco è morto a Leinì in uno scontro frontale. Il motociclista si trovava in sella alla sua Honda CBR600: fatale per lui lo schianto contro un camion, che ha reso inutili i soccorsi. Il giovane pilota è morto sul colpo.

Chi era Stefano Bianco

Nato nel 1985 a Chivasso, Bianco aveva iniziato a gareggiare da ragazzino con le minimoto e nell'Aprilia Cup. Era diventato il più giovane pilota (nel 2000 e a soli a 15 anni e 2 giorni) a salire in sella su una 125 e a disputare a una gara del motomondiale sul circuito australiano di Philip Island (record poi battuto da Jorge Lorenzo). Dopo il quarto piazzamento nel campionato Europeo Velocità nel 2001, aveva gareggiato dal 2002 al 2008, con Aprilia e Gilera in 125 e poi in 250.

Il momento nero di Andrea Iannone

Periodo decisamente cupo per Iannone, che oltre al recente lutto sta affrontando un momento delicato per via delle recenti accuse di doping. In attesa di capire quale sarà il suo futuro in pista, il pilota abruzzese residente a Lugano pare essere anche a una svolta nella sua vita sentimentale. È ufficialmente crisi con la fidanzata Giulia De Lellis, come ha confermato lei stessa. I due sono al momento lontani (lei è a Pomezia vicino alla famiglia in questi giorni di emergenza Coronavirus) e a fine febbraio Iannone sarebbe peraltro stato avvistato insieme alla bionda Mariana Yushchak.