Andrea Iannone torna a parlare della ex compagna Belen Rodriguez, a due anni dalla fine della loro storia d'amore. Lo fa attraverso Instagram Stories, in risposta alla domanda di un fan che gli ha chiesto "Cosa pensi di Belen e cosa ha rappresentato per te?". La risposta è decisamente lusinghiera nei confronti della sua ex fidanzata, a conferma di una stima e un affetto che non sono cambiati nel tempo:

Le storie importanti durano per sempre, cambiano semplicemente forma. Per me ha rappresentato un punto di riferimento importante in un momento della mia vita dove tutto sembrava andare bene, ma nel quale avere persone vere accanto non è stato facile. Cosa penso di lei? Beh, proprio questo: vera sempre, fino alla fine. Nel bene e nel male.

La storia tra Iannone e Belen

Quella con Andrea Iannone è stata la relazione più importante per la Rodriguez dopo la prima separazione dal marito Stefano De Martino. Il pilota e la showgirl si legarono nell'estate 2016 a Ibiza, grazie all'amicizia tra Iannone e il fratello di lei Jeremias Rodriguez: fu la relazione più chiacchierata di quell'anno. L'idillio è durato sino all'autunno 2018, quando Belen ha confermato la rottura. Ora che lei e Stefano De Martino sono di nuovo lontani, un riavvicinamento al motociclista sembra però improbabile. Attualmente l'argentina è felice accanto al nuovo fidanzato Antonino Spinalbese.

Gli amori di Andrea Iannone

Dopo la Rodriguez, Iannone ha collezionato flirt e relazioni, da buon casanova. Tante le presunte frequentazioni che gli sono state attribuite, mentre la storia più significativa è stata quella con Giulia De Lellis, finita all'inizio del 2020. Di recente è stato paparazzato insieme a Soleil Sorge, che però ha chiarito come la loro sia una semplice amicizia: la concorrente di Pechino Espress ha spiegato che non si legherebbe mai a Iannone visti i suoi trascorsi con Belen, che è stata "cognata" di Soleil, per un periodo fidanzata di Jeremias Rodriguez.