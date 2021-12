Andrea Mainardi è diventato padre, è nato il secondo figlio Cesare Andrea Mainardi, ex gieffino e cuoco 38enne, è diventato padre per la seconda volta. La moglie Anna Tripli ha dato alla luce il piccolo Cesare, che la coppia ha accolto al mondo con grande gioia: Lei scherza sui social: “Il papà è collassato”.

A cura di Giulia Turco

È nato Cesare Mainardi, il secondo figlio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli. La compagna del cuoco 38enne, ex concorrente del Grande Fratello, ha dato alla luce il piccolo il 6 dicembre e ha pubblicato su Instagram un tenerissimo scatto da neo mamma con Cesare tra le sue braccia e uno sguardo commosso. Lo scorso giugno la coppia aveva annunciato su Instagram la dolce attesa di un maschietto, per la gioia dello chef: "Signore e signori, sarà un Mainardino", aveva scritto a didascalia di un post insieme alla moglie col pancino. Mainardi è già papà di una figlia di nome Michelle, nata da una precedente relazione.

L'apprensione di Mainardi per la moglie

L'ex gieffino ha ripostato la foto della moglie Anna, aggiungendo al post una dedica personale. Parole che esprimono non soltanto la gioia dell'essere padre per la prima volta, ma anche le apprensioni, le paure di un'esperienza mai vissuta prima. Mainardi ha raccontato di aver vissuto la gravidanza al fianco della moglie assistendola nei momenti più difficili: "Le sono stato vicino ogni secondo, spesso non sapevo cosa fare per aiutarla, avrei voluto condividere il suo dolore, straziante in alcuni frangenti, supporto morale ho capito ma nel concreto vedere soffrire tua moglie è davvero complicato…".

L'amore di Andrea Mainardi e Anna Tripoli

Andrea Mainardi e Anna Tripoli si sono detti sì nell’ottobre 2019, con una romantica cerimonia tra le colline di Siena alla quale hanno partecipato diversi volti del mondo dello spettacolo come Antonella Clerici, a lui molto legata dal periodo che hanno condiviso a La prova del Cuoco, Giulia Salemi, Le Donatella. Lo chef era reduce dalla partecipazione al GF Vip. Già nella Casa d'altronde, Andrea aveva raccontato a più riprese la relazione con la compagna, al quale è legato da un sentimento rimasto fortissimo. Lo stesso che li ha spinti a diventare genitori di uno splendido bambino e diventare una famiglia.