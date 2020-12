Svolta hot per Andreas Muller che decide di stuzzicare i fan postando una serie di foto inedite sul suo profilo Instagram. “Pubblica una foto inedita con Veronica Peparini”, è la richiesta di uno di essi e il ballerino professionista di Amici decide di eseguire, riservandosi la possibilità di aggiungere pepe alle sue storie. Nel primo scatto, Andreas compare abbracciato alla compagna Veronica Peparini, insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi. Entrambi son nudi e rivolti verso uno specchio che rimanda la loro immagine.

In un video il Lato B di Andreas Muller

Solo pochi istanti più tardi, decidendo di accontentare un altro utenti che gli aveva chiesto una foto del suo Lato B, Andreas posta un breve video girato di schiena. Anche in quel caso il ballerino è nudo e mostra la parte bassa della schiena alla fotocamera. Il filmato, che dura solo pochi secondi, sta già facendo il giro della rete.

L’amore tra Andreas Muller e Veronica Peparini

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno insieme da quasi due anni. Si sono conosciuti mentre entrambi partecipavano ad Amici, lei nel ruolo di insegnante e lui in quello di ballerino. La loro storia d’amore è nata solo una volta terminato il programma, conclusosi proprio con la vittoria di Andreas. Lontani dalle telecamere, i due si sono innamorati ma, almeno all’inizio, hanno preferito tenere segreta la loro storia d’amore. È stato necessario qualche mese perché la coreografa e il ballerino decidessero di uscire allo scoperto. Quello che li lega è un sentimento forte che ha gettato le fondamenta per la nascita di una relazione stabile ma vissuta cercando di tenere separati vita privata e professionale. Anche adesso che stanno insieme da tempo e alla luce del sole, Andreas e Veronica fanno attenzione a non esibire eccessivamente la loro storia d’amore mentre sono entrambi coinvolti nelle dinamiche che riguardano gli allievi di Amici insieme ai quali collaborano in ruoli differenti.