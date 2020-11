Angela Chianello ha firmato un contratto di rappresentanza con Lele Mora, l'agente delle star noto per aver dominato in certi ambienti del mondo dello spettacolo negli anni del berlusconismo. La donna, meglio nota come Angela da Mondello, è tornata prepotentemente a far parlare di sé negli ultimi giorni per il video della canzone "Non ce n'è", ispirata al tormentone estivo che l'aveva resa involontariamente celebre, quel "Non ce n'è Coviddi" diventato il mantra dei negazionisti del virus. Il videoclip, che ha visto partecipare un folto gruppo di persone senza mascherina, girato in vari punti della città di Palermo l'8 novembre scorso, ha portato a una convocazione in commissariato per la donna e per il suo agente, sanzionati per aver violato le disposizioni anti Covid.

Lele Mora: "Angela ha sofferto nella vita, merita visibilità"

A dare la notizia dell'accordo con Lele Mora è stata proprio Angela Chianello, con un video pubblicato sulla sua pagina Instagram in cui si vede proprio il momento dell'incontro con l'agente e la firma del contratto. Mora specifica si tratti di un contratto di rappresentanza e di non essere, dunque, l'agente di Chianello. Poi risponde ai suoi follower su Instagram spiegando la natura dell'accordo e le ragioni per le quali ha scelto di rappresentare la donna: "Nella vita tutti hanno bisogno di un po' visibilità, tutti. Credo che lei abbia sofferto tanto, un minuto di visibilità va dato a tutti, anche a Angela che ha sofferto tanto nella vita. Se ha un po' di pubblicità se lo merita e basta. Se è vero che sono il suo agente? No, io non sono l'agente di Angela da Mondello, sono altre persone, io sono solo quello che ha provveduto insieme ad altre persone, ad Antonino e al suo musicista a fare quel pezzo”.

Le polemiche per il videoclip di Angela da Mondello

La notizia del videoclip di Angela da Mondello aveva generato scalpore e polemiche, da cui lei ha provato a difendersi, non solo per l'opportunità dell'operazione in sé, quanto per la coincidente situazione Covid che vede in questo momento coinvolta la regione Sicilia, una tra quelle in maggiore difficoltà a livello nazionale, sebbene non ancora identificata come zona rossa. Nelle stesse ore in cui il video veniva girato, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando sottolineava come, in base alla situazione del sistema sanitario regionale descritta da alcune inchieste giornalistiche, non solo la città ma l'intera regione si trovassero sull'orlo di una strage annunciata. E nel frattempo, sul profilo di Angela Chianello comparivano video come questo: