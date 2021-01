Sarebbero tornati insieme Kevin Bonifazi, calciatore dell’Udinese, e l’influencer napoletana ed ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti. I due, che si erano lasciati nell’agosto scorso, erano tornati a interagire sui social network già da qualche settimana. E dopo uno scambio di battutine che celava il ritorno a una evidente intimità, è una foto pubblicata da Angela a far pensare che tra i due sia tornato il sereno.

Angela Nasti con Kiamaki, il cane della coppia

“Mom is back”, ha scritto Angela nella didascalia di una foto pubblicata sul suo profilo Instagram qualche ora fa. Nello scatto l’influencer compare accanto a Kiamaki, il cane che la Nasti aveva preso insieme all’ex compagno qualche mese fa. “Non la vedevo da 4 mesi”, ha specificato lei sui social in risposta a un utente che le chiedeva quanto tempo avessero trascorso distanti. Kiamaki è il cane di Bonifazi ed è rimasto con Kevin anche dopo la rottura con Angela. Il fatto che la Nasti sia tornata ad abbracciare la cagnolina tradisce il riavvicinamento al calciatore.

Angela Nasti e Kevin Bonifazi tornano a scriversi su Instagram

Ma che i due fossero tornati a interagire dopo la burrascosa rottura di qualche mese fa lo aveva dimostrato anche un commento lasciato da Bonifazi sotto una foto postata da Angela su Instagram a metà dicembre. “Brutta”, aveva scritto il calciatore tra i commenti inseriti sotto una foto pubblicata dalla sua ex, scatto in cui l’influencer, al contrario, appariva evidentemente bellissima. “Magari tu”, aveva replicato lei divertita, rispondendo al calciatore per le rime in un gesto che aveva evidenziato la ritrovata intimità. Sono passate solo poche settimane da quel momento e la Nasti è tornata a posare con il cagnolino del suo ex. Un annuncio che ufficializzi la rappacificazione non è ancora arrivato ma è probabile che la coppia, sempre molto attiva sui social, non attenderà ancora molto prima di uscire allo scoperto.