"Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi". Anna Tatangelo, dopo anni di silenzio, svela le difficoltà vissute mentre era impegnata con Gigi D'Alessio. La coppia ha comunicato ai fan che la loro storia era finita a marzo 2020. Tatangelo, senza filtri ha poi parlato – con la conduttrice di Belve (in onda su Rai 2), Francesca Fagnani – della sua attuale vita affettiva.

Le parole di Anna Tatangelo su Gigi D'Alessio

La cantante di "Libera", durante l'intervista nel talk show di Rai 2, si è tolta parecchi sassolini dalle scarpe. Ha raccontato di avere nuove consapevolezze e di aver raggiunto una matura emancipazione. Sull'ex compagno, a cui è stata legata sentimentalmente dal 2006 al 2020, ha detto:

Adesso mi sento libera, non c’è più nessuno da salvaguardare. Mi hanno detto di essere stata avvantaggiata personalmente, soltanto perché affiancata da una persona che ha 20 anni più di me di esperienza artistica. Ed è proprio quella la parte che mi ha svantaggiata. La mia musica è diventata un pretesto per attaccarmi. Mi dicevano: "Però sti pezzi sono troppo Dalessiani". Ero conosciuta per essere la fidanzata di Gigi D'Alessio.

in foto: Anna Tatangelo al Festival di Sanremo

La cantante ha parlato di un periodo non facile, sopratutto all'inizio della relazione, sotto molti punti di vista. Ha sostenuto che: "Tutti parlavano esclusivamente della mia vita privata. Per molti anni ho taciuto perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Ma, forse, se potessi tornare indietro, forse direi qualcosina. Non posso dire cosa direi, rischierei di fare piccoli danni. Però la cosa bella è che chi doveva sapere ha saputo”.

Anna Tantangelo e la sua attuale situazione sentimentale

Da qualche mese si mormora che Tatangelo abbia allacciato una relazione con Livio Cori (31 anni), artista campano di tre anni più giovane di lei. Stando a quanto detto a Fagnani, che le aveva domandato se fosse innamorata, pare che Anna stia vivendo un momento di serenità, anche se non ne ha spiegato i dettagli. Le sue parole al riguardo sono state: “Innamorata è un parolone, però sto bene. E non mi va di fare nomi o dire altre cose, sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo. Non smentisco e non confermo nulla”.