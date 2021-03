Anna Tatangelo avrebbe un nuovo amore. Lo svela Santo Pirrotta, in diretta su TV8 a Ogni Mattina. Il giornalista ha confermato un’indiscrezione nell’aria da qualche tempo ma che non è mai stata commentata dai diretti interessati. Il fortunato destinatario delle attenzioni della cantante di Sora sarebbe Livio Cori, cantautore 30enne che sarebbe riuscito a far breccia nel cuore della ex compagna di Gigi D’Alessio.

L’indiscrezione a Ogni Mattina

“Anna Tatangelo ha un nuovo amore ed è un collega, più giovane di lei di 3 anni: Livio Cori”, ha raccontato Santo Pirrotta in diretta a Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe in diretta su TV8. Il giornalista ha aggiunto che tra la cantante e il rapper, conosciuto anche per avere recitato nella serie “Gomorra”, sarebbe scoccata la scintilla e che sarebbe stato proprio D’Alessio, ex compagno della Tatangelo, a presentare i due: “Il bello è che è stato proprio Gigi a presentarglielo!”.

in foto: Livio Cori

Anche Gigi D’Alessio avrebbe un nuovo amore

Ma Anna Tatangelo non sarebbe l’unica ad avere ritrovato l’amore. Anche D’Alessio, suo ex compagno, avrebbe voltato pagina dopo la loro separazione. Starebbe frequentando, secondo quanto sostiene il giornalista, una fan più giovane di lui di 26 anni: “Anche lui nel frattempo si è fidanzato. Sta con una fan: Denise, più giovane di lui di 26 anni”. Indiscrezioni che per il momento non hanno trovato conferma. D’Alessio e Tatangelo cercano da sempre di tenersi lontani dal mondo della cronaca rosa. La loro prima separazione, rocambolesca per i pettegolezzi che erano seguiti all’annuncio e per lo scontro a distanza tra Anna e Ilaria, figlia di Gigi D’Alessio, ha insegnato ai due a proteggere a ogni costo la loro vita privata. Avevano a tal punto preso le distanze dal mondo del gossip da avere atteso a lungo prima di ufficializzare il loro ritorno di fiamma. Fino alla seconda separazione, comunicata di comune accordo. Una seconda volta che ha messo definitivamente la parola alla loro lunga storia d’amore.