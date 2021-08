Anna Tatangelo bacia Livio Cori: le foto al mare con il figlio Andrea, avuto da Gigi D’Alessio Paparazzi dal settimanale Chi in un resort in Puglia, Anna Tatangelo e Livio Cori escono allo scoperto in questa calda estate italiana e con loro c’è anche Andrea, il figlio che ha avuto con l’ex compagno Gigi D’Alessio: “Se ne è andata Anna la malinconica che faceva la donnina per mostrare anni in più”.

A cura di Redazione Spettacolo

Paparazzi dal settimanale Chi in un resort in Puglia, Anna Tatangelo e Livio Cori escono allo scoperto in questa calda estate italiana e con loro c'è anche Andrea, il figlio che ha avuto con l'ex compagno Gigi D'Alessio: "Se ne è andata Anna la malinconica che faceva la donnina per mostrare anni in più".

Chi è Livio Cori e com'è nato l'amore con Anna Tatangelo

Anna Tatangelo bacia Livio Cori, che ha 31 anni, tre meno di lei. Nato a Napoli, nei quartieri spagnoli, è un rapper della scena underground che nel 2019 ha accompagnato Nino D’Angelo a Sanremo nel pezzo Un’altra luce. Si sono anche ricorse molte voci insistenti sul fatto che sia proprio lui il misterioso rapper Liberato, tante da spingerlo a rispondere: "Non sono io Liberato, ma se lo fossi non ve lo direi". Evasivo, sfuggente, una vita privata blindata, ha fatto parlare di sé sempre e solo per la musica. Oggi il suo volto associato alla seconda vita della Tatangelo, ormai lontana da Gigi D'Alessio, fa rumore ed è una sovraesposizione mediatica non semplice da gestire.

Come sta Anna Tatangelo dopo la separazione da Gigi D'Alessio

Dal suo canto, Anna è tornata con un album Annazero, che segna una ripartenza in tutti i sensi. Ricominciare dalle ceneri di un passato ingombrante, farlo con un altro stile e nuove intenzioni, tutelando una storia nata da un rapporto di amicizia pregresso che forse in un momento di fragilità si è rivelato essere molto di più. Non ha mai fatto il suo nome, né ha mai voluto fornire dettagli sul rapporto che sta vivendo con lui, Anna Tatangelo riparte anche dal gossip, azzerandolo. Queste foto scattatate di nascosto sono la prova tangibile di un sentimento sbocciato che, suo malgrado, si rivela all'esterno nella sua intensità. La presenza del figlio Andrea avvalora la solidità di un progetto comune, fatto di vacanze al mare e condivisione, qualcosa che sperano duri più di una paparazzata.