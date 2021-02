Annalisa è la famosa cantante ligure che con il brano Dieci salirà sul palco di Sanremo 2021, per confrontarsi ancora una volta con i Big in gara. Annalisa Scarrone ha 35 anni, è originaria di Savona, dove ha scelto di tornare a vivere dopo un periodo passato negli Stati Uniti, poi a Roma e a Milano. Dopo la separazione dall'autore Davide Simonetta, nella vita privata di Annalisa c'è un nuovo amore, ma si tratta di un uomo misterioso del quale la cantante non ha ancora voluto svelare l'identità. Il gossip ha fatto il nome del cantante Mirian Richero, ma Annalisa non ha mai confermato il flirt.

Chi è il fidanzato di Annalisa Scarrone

In tema di amore, Annalisa ha ammesso che nella sua vita c'è una persona speciale: "Sì, c'è. Però io sono molto riservata e mi piace conservare la verità delle mie relazioni", ha chiarito a Vanity Fair nel 2020. "Anche la famiglia e gli amici sono il mio posto sicuro, che voglio tenere per me". Facendo due calcoli, pare che la storia d'amore con il suo uomo misterioso vada avanti da almeno tre anni, visto che nel 2018 alla rivista Grazia raccontava di avere qualche frequentazione, ma ancora nulla di importante: "Mi guardo intorno. Diciamo che c’è qualcosa in ballo, ma aspetto ancora un po’ prima di parlarne".

Annalisa dopo Davide Simonetta

Annalisa si definisce uno spirito libero. Ama spostarsi, anche se ora sembrerebbe aver trovato la sua dimensione a Savona. Ama dedicarsi anima e corpo alla musica, ma anche concedersi dei ritagli di vita nei quali essere semplicemente Annalisa Scarrone e non una cantante: "Sono disordinata, vivo con i vestiti sparsi ovunque in casa. Mi piace cucinare. Accendo la tv e non la guardo. Mi piace tantissimo fare la spesa, comprare cose", ha detto di sé a Vanity Fair nel 2020. Oggi è serena e ha decisamente archiviato la delusione per la storia finita con Davide Simonetta, autore di alcuni suoi testi. I due si sono fidanzati nel 2015 e per un paio d'anni hanno vissuto insieme a Savona. Nonostante la storia sia finita nel 2017, i rapporti tra loro sono rimasti buoni, come ha confermato al sito Spy ai tempi della rottura: