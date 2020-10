Un aneddoto davvero divertente quello accaduto nelle ultime ore, in seguito all'annuncio della seconda gravidanza di Chiara Ferragni e che vede coinvolti non solo i futuri genitori, ma anche un noto nome della musica come Dj Khaled. Proprio da lui, infatti, arriva un messaggio rivolto alla fashion blogger più famosa del mondo, riguardante la sua dolce attesa.

Il video di Dj Khaled a Chiara Ferragni

La storia inizia così. Qualche mese fa, durante una delle tante dirette che Fedez e Chiara Ferragni si dilettavano a fare in pieno lockdown, si parlava dell'eventualità che la coppia potesse avere un secondo figlio e in tal caso si sarebbe dovuta anche divulgare la notizia. A quel punto, il rapper milanese, ha dichiarato: "Non so se avete presente Dj Khaled, all'inizio di ogni suo pezzo dice sempre questa cosa qua another one, un altro ancora. Ecco, se dovessimo avere un secondo figlio, io lo annuncerei così. Sarebbe divertentissimo, magari farebbe ridere solo me, ma sarebbe bellissimo". Ed è proprio quello che è successo, poco dopo l'annuncio ufficiale della coppia, Dj Khaled ha fatto un video dicendo: "Chiara Ferragni, another one". Non poteva non essere pubblicato sui social dal cantante visibilmente divertito dall'accaduto.

L'annuncio della seconda gravidanza

Con una foto tenerissima, che vede Leone sventolare un'ecografia, Chiara Ferragni e Fedez annunciano che presto saranno nuovamente genitori, con tanto di commento dell'influencer che scrive: "La nostra famiglia si allargherà". Voci circolavano già da qualche tempo sul fatto che la Ferragni potesse essere in dolce attesa, infatti, proprio su Fanpage.it, lo scorso 19 settembre avevamo comunicato che potesse essere in arrivo un nuovo pargolo per i Ferragnez. La notizia, a distanza di qualche settimana, è stata così confermata.