Antonino Spinalbese lascia l’ospedale, ma il Natale potrebbe essere lontano da Belen Spinalbese ha lasciato l’ospedale di Milano nel quale è stato ricoverato per 10 giorni. Non è escluso un nesso con l’incidente di fine novembre che ha mandato in mille pezzi il vetro della sua auto. A casa lo attendono per le feste, lui replica: “Il mio Natale siete voi”.

A cura di Giulia Turco

Antonino Spinalbese ha lasciato l'ospedale dopo un ricovero di 10 giorni. Il compagno di Belen Rodriguez ha rivelato di aver avuto problemi di salute tramite una story pubblicata su Instagram che mostra un letto di ospedale. La data del ricovero risale al 30 novembre scorso, come indica il cartellino apposto sul suo letto, che gli ha imposto tra l'altro il digiuno, per alcuni controlli. "10 giorni possono essere lunghissimi. Non basterebbero però le parole per ringraziare tutto il team dell'ospedale Fatebenefratelli, il mio compagno di stanza Rocco e il professor Bigatti. Grazie di cuore a tutti, mi avete fatto sentire come a casa".

Come sta Antonino Spinalbese

Il compagno di Antonino sta bene e ha lasciato la struttura. Non è chiaro a cosa fosse dovuto il ricovero, ma non è escluso un collegamento con l'incidente che lo ha coinvolto lo scorso 17 novembre, quando Antonino ha postato la foto di un'auto con il vetro anteriore completamente distrutto. Il professor Bigatti è il dirigente medico del Fatebenefratelli di Milano, struttura specializzata nelle cure oftalmiche. Che Antonino abbia avuto bisogno di cure agli occhi in seguito all'incidente che ha frantumato il vetro in mille pezzi? Quel che è certo è che Belen non sembra aver trascorso al suo fianco il periodo del ricovero in ospedale.

La crisi con Belen Rodriguez

Non solo Belen non non ha postato sui social nessun contenuto che possa testimoniare la sua presenza al fianco di Antonino in ospedale, ma a conferma della crisi che starebbe vivendo la coppia emergono ulteriori dettagli. Nelle ultime ore la showgirl ha mostrato le immagini dei preparativi per il Natale in casa Rodriguez, insieme a Santiago, la piccola Luna Marie e i suoi fratelli. Non appena uscito dalla struttura, Antonino ha postato invece lo screenshot di una chat di Whatsapp con una persona a lui vicina. Riceve una foto di un amico o un familiare che addobba l'albero di Natale e un messaggio con scritto: "Ti aspettiamo a casa". Antonino risponde al messaggio con altrettanto affetto: "Il mio Natale siete voi". "E tu il nostro", replica l'altra persona. I loro mondi sembrano essere sempre più distanti e tutto lascia pensare che nonostante sia il primo Natale di Luna Marie, i genitori lo trascorreranno lontani.