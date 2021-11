Antonino Spinalbese in ospedale, l’incidente e il vetro dell’auto distrutto Il compagno di Belen Rodriguez ha mostrato su Instagram alcune immagini dell’accaduto: il vetro posteriore di un’auto completamente distrutto, poi un auto scatto in ospedale, con una flebo al braccio. Succede mentre Belen è lontana, perché a quanto pare tra lei è Antonino è spuntata l’ombra di una nuova crisi.

A cura di Giulia Turco

Sembra che Antonino Spinalbese sia rimasto vittima di un brusco incidente in macchina. Il compagno di Belen Rodriguez, padre di Luna Marie, ha mostrato su Instagram alcune immagini dell'accaduto: il vetro posteriore di un'auto completamente distrutto, poi un auto scatto in ospedale, con una flebo al braccio. Al momento Antonino non ha dato maggiori spiegazioni sull'accaduto e non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Difficile comunque ipotizzare un incidente stradale a giudicare dal danno all'auto che sembra avere solo il vetro frantumato. Il tutto succede mentre Belen è lontana, perché a quanto pare tra lei è Antonino è spuntata l'ombra di una nuova crisi.

Belen e Antonino di nuovo distanti

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono di nuovo distanti e nonostante non sia ancora arrivata una conferma ufficiale dai diretti interessati, sembrano convincere sempre più le voci che tra loro sia in corso una crisi. Non è la prima volta che i due scelgono di trascorrere un periodo lontani ed è successo di nuovo: mentre Antonino pochi giorni fa ha preso un volo per lasciare Milano, la showgirl è rimasta a casa accerchiata dall'amore della sua famiglia. Lo testimoniano gli scatti di Chi, Belen passeggia insieme ai suoi fratelli per Milano, Jeremias ha in braccio la piccola Luna Marie. Da sempre la famiglia è per Belen un porto sicuro, mentre frattempo sui social sia lei che Antonino vengono presi di mira dai loro follower per una relazione che prometteva un "per sempre", ma che sembra già sul punto di finire, a pochi mesi dalla nascita della piccola.

(a sinistra Belen e il fratello Jeremias, a destra Antonino Spinalbese, foto Chi).

La testimonianza di un'amica di Belen

La presunta crisi tra Belen e Antonino trova conferma sulle pagine del settimanale di Alfonso Signorini che ha raccolto la testimonianza di un’amica e confidente della showgirl: “Perché sceglie sempre uomini da crescere e non ne sceglie uno già fatto e finito?”. Belen avrebbe riferito a Chi di star vivendo un periodo piuttosto monotono, con poca mondanità e una vita tranquilla. Tante le notti insonni e travagliate per via della piccola Luna Marie. Una serie di frasi malinconiche postate su Instagram sembrano testimoniare una fase di solitudine e riflessione per la showgirl argentina: “Una volta mi hanno detto non si può avere tutto…… e già!”, o ancora: “Tutto il problema della vita è questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri".