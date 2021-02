Antonino Spinalbese si è raccontato sulle pagine del settimanale Chi. Belén Rodriguez aspetta un bebè da lui. È al quinto mese di gravidanza. Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'hairstylist ha parlato del suo amore per la showgirl argentina, ma anche delle difficoltà riscontrate nel fare fronte a una notorietà che gli è piombata addosso all'improvviso: "Ho quasi chiuso in casa mia mamma e le mie sorelle perché ho paura che vengano criticate o attaccate".

Antonino Spinalbese racconta il dolore del suo passato

Antonino Spinalbese ha spiegato di essersi occupato a lungo delle sue due sorelle. Dunque, sebbene in modo diverso, è come se fosse già stato padre. Ha spiegato che la sua vita non è stata facile, anche se ritiene che i "momenti spiacevoli" vissuti abbiano forgiato il suo carattere: "Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere cambiato, di essere cresciuto, maturato, sono invecchiato, ‘stagionato' e ho preso il buono di una cosa brutta. Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belén è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio". È stata la showgirl argentina a fargli accarezzare il sogno di crearsi una famiglia:

"È la persona più sincera che abbia mai conosciuto, è una donna che accetta la felicità e che trova il lato bello in ogni cosa. Mi ha dato così tanto amore che adesso penso sia giusto volerlo. Vengo da una famiglia dove ci sono stati tradimenti da parte di mio padre. Fin da piccolo mi sentivo come lui e pensavo che avrei avuto una vita come la sua. Per questo non volevo sposarmi e non volevo figli. Ma Belén mi ha fatto capire che non sono così, mi ha fatto credere nella famiglia".

Il desiderio di trascorrere tutta la vita con Belén

Antonino Spinalbese, infine, ha ripercorso le tappe di questo amore. Ha raccontato di essersi accorto di non poter più fare a meno di Belén Rodriguez quando – dopo aver trascorso alcuni giorni con lei a Ibiza ed essere ripartito – ha sentito l'esigenza di ritornare da lei: "Un giorno pensavo così tanto a questa storia che mi sono distratto e ho lasciato la macchina aperta e le luci accese. Così ho chiamato mia sorella maggiore per dirle: ‘Mi sa che mi sono innamorato', e lei mi ha risposto: ‘Anto, di che cosa ti sei fatto?‘ E mi ha buttato giù il telefono". Quindi ha concluso svelando che ogni giorno chiede a Belén di sposarlo: "Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni e per questo che ogni giorno chiedo a Belén se vuole sposarmi…Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi per sempre".