Belen Rodriguez ha finalmente confermato quello che molti fa aspettavano da tempo: è incinta, al quinto mese di gravidanza, come confida al settimanale Chi in esclusiva. Alla testata, diretta da Alfonso Signorini, la showgirl ipotizza di aspettare una bambina, come già era stato spifferato durante la puntata di Ogni Mattina su Tv8 e inoltre parla della sua storia d'amore con Antonino Spinalbese, il suo nuovo compagno, nonché padre della piccola che sta per arrivare.

La gravidanza dopo pochi mesi di relazione

La gravidanza è arrivata quasi subito, dopo quattro mesi di relazione, ma pare sia stata una scelta consapevole da parte di entrambi e anche la showgirl sembra che stia vivendo questo momento con una nuova consapevolezza, una naturalezza che prima non le apparteneva. Al settimanale racconta che il suo compagno, Antonino, è una persona altruista che le ispira molta serenità:

Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice “Aspettiamo”. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità. Pensavo che non avrei trovato un altro amore come questo, se avessi potuto decidere mi sarebbe piaciuto fosse solo una la persona, anzi, mi sono trascinata per molto tempo questo dolore perché per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Soltanto che bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia un fallimento, un grandissimo fallimento. Io non ho avuto per anni la forza di sperare nel futuro, ho accusato il colpo.

Le critiche alla gravidanza

Non sono mancate, però, nonostante la notizia non fosse stata subito confermata alcune critiche sulla presunta gravidanza, davanti alle quali la showgirl si è chiusa in un silenzio voluto, consapevole del fatto che avrebbe ricevuto messaggi che l'avrebbero fatta soffrire: "Sono anni che vengo giudicata e ci soffro, chiunque preferirebbe avere un complimento piuttosto che una critica. Ma poi l'unico ragionamento da fare è che sono pregiudizi che non sono mai una cosa bella o sensata". Belen ha poi parlato del modo in cui sta portando avanti questa gravidanza, dicendo che avendone già avuta una in passato, sa perfettamente a cosa va incontro: "A parte le nausee non sono una di quelle mamme che “vede la luce”: per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio". Pur non essendo ancora sicura del sesso del bambino dichiara: "Penso che sia una bimba, lo sento da quando ho saputo di essere incinta".

L'incontro con Antonino Spinalbese

"Sono entrata nel quinto mese di gravidanza" afferma la showgirl al noto settimanale, iniziando poi a parlare di quello che è diventato con il tempo un sentimento sempre più forte tra lei e l'hairstylist Antonino Spinalbese, conosciuto otto mesi fa, con il quale sembra aver ritrovato una serenità che mai, prima d'ora, era riuscita a conquistare in una storia d'amore:

Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: “Che bel ragazzo”. Era il mio genere, su quello sono coerente. “Mamma mia, che bel viso che hai!”, gli ho detto. Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli “stronzi” ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo “gentile" .

Il racconto di Belen continua, ricordando i primi momenti insieme, quando l'emozione era talmente forte da farle dimenticare di non essere una ragazzina: "Il primo bacio? È successo dopo qualche giorno. Ero imbarazzatissima, sembravo una bambina del liceo, sembrava il primo bacio della mia vita". Eppure, molti hanno avuto da ridire sul fatto che Antonino sia più giovane, ma anche che faccia un lavoro così distante dal suo: "Cercano sempre di sminuire la persona con la quale sto dicendo che guadagna meno di me, la trovo una cosa allucinante. Io direi tanto di cappello, perché ha avuto le palle di conquistare una che viene corteggiata da persone “potenti”, ma anche tanto di cappello per la famosa che non si perde in cazzate. Io l’albergo più bello del mondo me lo posso pagare da sola".